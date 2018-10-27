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Fazıl Say'dan 'İzmir Süiti'

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, İzmir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü için özel bir beste yaptı.

Fazıl Say'dan 'İzmir Süiti'

İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, İzmir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü için özel bir beste yaptı. Say ilk kez 30 Ekim Salı akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) özel programda seslendireceği 'İzmir Süiti' adlı eseri için "Annemin vefatından sonra bu yıl beste yapabilmekten ümidi kesmiştim. İzmir Süiti bana çok iyi geldi" diye konuştu.
23 Eylül 1868'de faaliyete geçen İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı kutlamaları, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan piyanist-besteci Fazıl Say'ın yaptığı özel beste ile ayrı bir renk kazanacak. Say'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi için bestelediği 'İzmir Süiti', ilk kez 30 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki özel programda seslendirilecek.
Belediyenin kurumsal ve İzmir'in kentsel tarihine yakışır bir iz ve bugünden geleceğe kalıcı bir eser kazandırmak amacıyla notalara dökülen 'İzmir Süiti, piyano için opus 79' adlı eser, 7 bölümden oluşuyor. Eserin birinci bölümü 'Körfez Dalgaları', ikinci bölümü 'Brahms İzmir'de', üçüncü bölümü 'Kordon'da Sessiz Sabah', dördüncü bölümü 'Chopin İzmir'de', beşinci bölümü 'Urla Şiiri', altıncı bölümü 'Rachmanınov İzmir'de' ve final bölümü ise 'Zeybek' başlıklarını taşıyor.
30 Ekim akşamındaki konser, özel davetliler huzurunda gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı, bu özel İzmir bestesini, 27 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin 10. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek konserinde bir kez daha seslendirilecek.
FİNALİNDE CAZ ZEYBEK VAR
'İzmir Süiti'ni bestelerken yaşadığı duygu yoğunluğunu sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan Fazıl Say, şu satırları yazdı: "Son 12 gün hummalı bir çalışma içindeydim, kimi zaman sabah 5'de başladım yazmaya. Şehirde herkes uyuyorken müthiş bir sessizlik var. Bazen, öğleden sonraları evin yakınlarında bir kafede oturup saatlerce doğaçlamalarımı temize çektim. Yani, 12 gün içinde 7 bölümlü İzmir Süiti ve 18 dakikalık bir 2 Piyano Sonatı çıktı, bence bu yeni çocuklar iyi eserler oldular. Annemin vefatından sonra bu yıl beste yapabilmekten ümidi kesmiştim. İzmir Süiti bana çok iyi geldi. Bir daldım içine İzmir hayalleri ile annem zaten İzmirlidir, uzaklaştım dertlerimden. İnsanların severek dinlemek istediği yalın ve İzmir dokulu bir şey bestelemek istedim. Eserin finalinde ise bir caz zeybek çalışması var, cazseverlerin de ilgisini çekecektir. İzmir'de de her yerde de bol bol çalacağımı, diğer meslektaşlarımın da severek repertuvarlarına alacağını düşündüğüm, sevgi ile doğmuş bir 20 dakikalık Süit."

FOTOĞRAFLI

Fazıl Say'dan 'İzmir Süiti'Fazıl Say'dan 'İzmir Süiti'Fazıl Say'dan 'İzmir Süiti'Fazıl Say'dan 'İzmir Süiti'

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