Fazıl Say'ın acı günü

Piyanist Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Say, sabah saatlerinde Bitez'deki evinde yaşamını yitirdi.

Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Ayşe Gürgün Say'ın ölümü, oğlu piyanist Fazıl Say başta olmak üzere, ailesine büyük üzüntü yaşattı.

Say'ın cenazesinin yarın yapılacak cenaze töreni sonrasında, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

