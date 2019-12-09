HABER

Fazilet'in katiline ömür boyu hapse Yargıtay'dan onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da zorla fuhuş yaptırdığı Fazilet Akyüz'ü (30), erkekleri memnun edemediği gerekçesiyle öldürüp, cesedini ormanlık alana attığı iddiasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ejder Bektaş'ın cezası Yargıtay tarafından onandı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da zorla fuhuş yaptırdığı Fazilet Akyüz'ü (30), erkekleri memnun edemediği gerekçesiyle öldürüp, cesedini ormanlık alana attığı iddiasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ejder Bektaş'ın cezası Yargıtay tarafından onandı.
Antalya'da eşinden ayrıldıktan sonra evli 4 çocuk babası Ejder Bektaş ile yaşamaya başlayan bir çocuk annesi Fazilet Akyüz, 2012 yılı 10 Mayıs gecesi cep telefonundan 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. 'Yetişin Ejder Bektaş beni öldürecek' diye çığlık attıktan sonra telefonu kapanan Fazilet Akyüz'den bir daha haber alınamadı. Bir süre sonra Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbar üzerine Duacı köyü Kındıra mevkiindeki ormanlık alanda, çıplak bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, kendisinden haber alınamayan Fazilet Akyüz'e ait olduğu belirlendi. Otopside, Fazilet Akyüz'ün cinayete kurban gittiği saptandı.
KADININ TELEFONUNU KULLANMIŞ
Fazilet Akyüz'ün cep telefonunun cinayetten bir gün sonra Ejder Bektaş tarafından kullanıldığı belirlendi. Ayrıca cesedin bulunduğu ormanlık alandaki çantada Ejder Bektaş'ın parmak izi tespit edildi. Soruşturmada, Ejder Bektaş'ın Fazilet Akyüz'ü erkeklere pazarladığı, karşı çıktığında ise şiddet uyguladığı, bu konuda adli işlemlerin yapıldığı da ortaya çıktı. Ejder Bektaş hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
DURUŞMA GÜNÜ ERKENE ALINDI
Başka bir suçtan tutuklu Ejder Bektaş'ın 9 Aralık 2015 tarihinde tahliye olacağı öğrenilince, 20 Ocak 2016 tarihine verilen ilk duruşma günü erkene çekildi. 7 Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada cinayetten tutuklanmasına karar verilen Ejder Bektaş, suçlamaları kabul etmedi. Fazilet Bektaş'ı para karşılığı erkeklere pazarladığını ancak öldürmediğini iddia eden Bektaş, beraatını talep etti.
CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADI
Davanın 8 Mart 2016'da görülen karar duruşmasında, mahkeme elde edilen deliller ve tanıkların anlatımlarına göre sanığın bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Mahkeme sanığı, Fazilet Akyüz'ü kasten öldürmekten ömür boyu hapse mahkum etti. Fazilet Akyüz'ün öldürülürken polisi aradığı cep telefonunun sim kartını cinayetten sonra çıkartıp, telefona kendi sim kartını takarak kullandığı iddia edilen Bektaş, hırsızlık suçundan da 3 yıl hapse mahkum edildi. Sanığı, Fazilet Akyüz'e fuhuş yaptırdığı için de 3 yıl hapse mahkum eden mahkeme, verilen cezalarda hiçbir indirim yapmadı.
YARGITAY, MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARI YERİNDE BULDU
Yargıtay'a taşınan dava, 1. Ceza Dairesi'nde görüldü. Ceza dairesi, toplanan deliller neticesinde sanık Ejder Bektaş'ın dosyasında eksik incelemenin yapılmadığı, ayrıca verilen cezalarda hiçbir indirimin yapılmamasının da yerinde olduğunu, bu nedenle de hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi onanmasına karar verdi.

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandıBuzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı
Dizi ihracatının cirosu 11 yılda 350 katına çıktıDizi ihracatının cirosu 11 yılda 350 katına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.