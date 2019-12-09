Fazilet'in katiline ömür boyu hapse Yargıtay'dan onay

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da zorla fuhuş yaptırdığı Fazilet Akyüz'ü (30), erkekleri memnun edemediği gerekçesiyle öldürüp, cesedini ormanlık alana attığı iddiasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ejder Bektaş'ın cezası Yargıtay tarafından onandı.

Antalya'da eşinden ayrıldıktan sonra evli 4 çocuk babası Ejder Bektaş ile yaşamaya başlayan bir çocuk annesi Fazilet Akyüz, 2012 yılı 10 Mayıs gecesi cep telefonundan 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. 'Yetişin Ejder Bektaş beni öldürecek' diye çığlık attıktan sonra telefonu kapanan Fazilet Akyüz'den bir daha haber alınamadı. Bir süre sonra Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbar üzerine Duacı köyü Kındıra mevkiindeki ormanlık alanda, çıplak bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, kendisinden haber alınamayan Fazilet Akyüz'e ait olduğu belirlendi. Otopside, Fazilet Akyüz'ün cinayete kurban gittiği saptandı.

KADININ TELEFONUNU KULLANMIŞ

Fazilet Akyüz'ün cep telefonunun cinayetten bir gün sonra Ejder Bektaş tarafından kullanıldığı belirlendi. Ayrıca cesedin bulunduğu ormanlık alandaki çantada Ejder Bektaş'ın parmak izi tespit edildi. Soruşturmada, Ejder Bektaş'ın Fazilet Akyüz'ü erkeklere pazarladığı, karşı çıktığında ise şiddet uyguladığı, bu konuda adli işlemlerin yapıldığı da ortaya çıktı. Ejder Bektaş hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DURUŞMA GÜNÜ ERKENE ALINDI

Başka bir suçtan tutuklu Ejder Bektaş'ın 9 Aralık 2015 tarihinde tahliye olacağı öğrenilince, 20 Ocak 2016 tarihine verilen ilk duruşma günü erkene çekildi. 7 Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada cinayetten tutuklanmasına karar verilen Ejder Bektaş, suçlamaları kabul etmedi. Fazilet Bektaş'ı para karşılığı erkeklere pazarladığını ancak öldürmediğini iddia eden Bektaş, beraatını talep etti.

CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADI

Davanın 8 Mart 2016'da görülen karar duruşmasında, mahkeme elde edilen deliller ve tanıkların anlatımlarına göre sanığın bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Mahkeme sanığı, Fazilet Akyüz'ü kasten öldürmekten ömür boyu hapse mahkum etti. Fazilet Akyüz'ün öldürülürken polisi aradığı cep telefonunun sim kartını cinayetten sonra çıkartıp, telefona kendi sim kartını takarak kullandığı iddia edilen Bektaş, hırsızlık suçundan da 3 yıl hapse mahkum edildi. Sanığı, Fazilet Akyüz'e fuhuş yaptırdığı için de 3 yıl hapse mahkum eden mahkeme, verilen cezalarda hiçbir indirim yapmadı.

YARGITAY, MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARI YERİNDE BULDU

Yargıtay'a taşınan dava, 1. Ceza Dairesi'nde görüldü. Ceza dairesi, toplanan deliller neticesinde sanık Ejder Bektaş'ın dosyasında eksik incelemenin yapılmadığı, ayrıca verilen cezalarda hiçbir indirimin yapılmamasının da yerinde olduğunu, bu nedenle de hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi onanmasına karar verdi.

