HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fazla çay içme yüzünden arkadaşını bıçakladı, banka oturup sigara içti

Fazla çay içme yüzünden arkadaşını bıçakladı, banka oturup sigara içti

03.06.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da tartıştığı arkadaşını bacağından bıçakla yaralayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti. Şahıs polise verdiği ifadede, “Fazla çay meselesi yüzünden bıçakladım” dedi.

Fazla çay içme yüzünden arkadaşını bıçakladı, banka oturup sigara içti

Olay, saat 21.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Murat K. ile arkadaşı Şükrü Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.’yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BANKTA OTURUP SİGARA İÇTİ

Şükrü Y.’yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.’yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişmeDövülerek öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

"HARAÇ OLAYI GİBİ BİR ŞEY VARDI"

Murat K., gazetecilerin "Neden arkadaşınızı bıçakladınız?" sorusuna “Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım” diyerek yanıt verdi.

FAZLA ÇAY İÇME YÜZÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Murat K.’nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.’yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Isparta

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.