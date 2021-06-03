Fazla çay içme yüzünden arkadaşını bıçakladı, banka oturup sigara içti

Olay, saat 21.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Murat K. ile arkadaşı Şükrü Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.’yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BANKTA OTURUP SİGARA İÇTİ

Şükrü Y.’yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.’yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

"HARAÇ OLAYI GİBİ BİR ŞEY VARDI"

Murat K., gazetecilerin "Neden arkadaşınızı bıçakladınız?" sorusuna “Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım” diyerek yanıt verdi.

FAZLA ÇAY İÇME YÜZÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Murat K.’nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.’yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi. (İHA)



