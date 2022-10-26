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Fazla güzel olduğu tehlike arz ediyor! ''Benimle ilgili her şey doğal''

26.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç bir model, her şeyiyle doğal olmasına rağmen sahip olduğunu mükemmel görünümünün tehlike yarattığını açıkladı. Birçok kullanıcı tarafından kıskanıldığına dikkat çeken genç model, bunun artık hayatını etkilemeye başladığını anlattı.

Fazla güzel olduğu tehlike arz ediyor! ''Benimle ilgili her şey doğal''

14 yaşından beri modellik yapan 26 yaşındaki Slovak model Veronika Rajek, mükemmel figürü ve güzel görünümünün insanlarda kıskançlık yarattığını ve bunun kendisine vücudundan utanması gerekmiş gibi hissettirdiğini söyledi. Güzel model "Vücudum sosyal medyada bir tehlike olarak görülüyor. Vücudumun fotoğraflarını paylaşmaktan başka bir şey yapmadığım için de insanlar tarafından sürekli şiddete uğruyor ve bildiriliyorum'' diye konuştu.

''SALDIRIYORLAR''

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Instagram'da 2 milyon takipçisi olan genç model, "Bu günlerde internette vücut pozitifliğinden bahseden çok fazla kilolu ve hatta obez kadın görüyoruz. Ancak güzel, uzun boylu bir kadın kendi bedeninde pozitif olmak istediğinde, insanlar saldırmaya ve ayrıcalıklı olduğunu iddia etmeye başlıyorlar" diye devam etti.

HER ŞEYİYLE DOĞAL

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İnsanların vücudunun doğal olamasına rağmen bu kadar fit olmasını kıskandıklarını ve sadece bu sebeple Instagram hesabını şikayet ettiklerini ve bu yüzden para ve iş kaybettiğini açıkladı. İnsanlar sahte olduğunu iddia etse de, her şeyiyle doğal olduğunu savunan Rajek, vücudunun "fazla güzel" olduğunu ve insanları tehdit altında hissettirdiğini, bu sebeple sosyal medyada barınamayacak kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

''NESİ YANLIŞ?''

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Sosyal medyayı vücut pozitifliğini teşvik etmek için kullandığını söyleyen model, müstehcen veya tartışmalı herhangi bir şey paylaşmadığını, sadece amacı doğrultusunda kendisini ve vücudunu paylaştığını söyledi. “Vücut pozitifliğini savunma yöntemimin neden yanlış olduğunu anlamıyorum. Modelim; Modellerin seksi olması gerekmiyor mu?” diye serzenişte bulundu.

KÜÇÜKKEN DE YAŞAMIŞ

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Çocukken de uzun boyu ve düz göğüsleri sebebiyle zorbalıkla mücadele ettiğini itiraf eden model, sık sık kendisine 'masa' ya da 'zürafa' diye seslendiklerini anlattı. Rajek, "Eğer çok güzelsen, vücudun toplum için bir tehdit olarak görülüyor. Aslında, daha fakir bir ülkeden buralara geldim ve bugün olduğum yerde olmak için çok çalışmak zorunda kaldım. Şimdi insanların başarım için beni cezalandırmak istediğini düşünüyorum ama inanmak istemeseler de benimle ilgili her şey doğal." diye konuştu.

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