HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fazla ilaç içerek intihara kalkıştı

Fazla ilaç içerek intihara kalkıştı

16.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fazla ilaç içerek intihara kalkıştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir adam, fazla ilaç içerek intihara kalkıştı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir adam, fazla ilaç içerek intihara kalkıştı. Yanında bulunan arkadaşının durumu fark etmesi üzerine ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Esentepe Köyünde yaşayan 40 taşındaki U.C. isimli şahıs dün gece geç saatlerde ilaç alarak intihara kalkıştı. İşsiz olduğu ve 2 çocuğundan ayrı kaldığı öğrenilen U.C., yalnız yaşadığı evde fazla ilaç alarak kendinden geçti. Yanında bulunan arkadaşı durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından U.C.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş kararYÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar
12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Son Dakika: AKOM duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'da mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Son Dakika: Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Son Dakika: YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

Son Dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.