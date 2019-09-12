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Fazla ilaç içip zehirlenen genç son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

Erzincan’da fazla ilaç içip zehirlenen genç, sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle son anda kurtarıldı.Olay, saat 17.30 sıralarında Erzincan merkez Aslanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Fazla ilaç içip zehirlenen genç son anda kurtarıldı

Erzincan’da fazla ilaç içip zehirlenen genç, sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Erzincan merkez Aslanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yalnız bulunduğu sırada fazlaca bilmediği ilaçlardan yutan M.S. (18), rahatsızlanınca durumu sosyal medya üzerinden arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları da bunun üzerine 112 Acil hattını ve M.S’nin annesini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri içtiği ilaçlar dolayısıyla zehirlenen M.S’ye hemen müdahalede bulundu.
Erken müdahaleyle son anda kurtarılan M.S., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fazla ilaç içip zehirlenen genç son anda kurtarıldı

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