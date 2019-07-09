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"Fazla imam hatip okulu var algısı, doğru değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz: - "28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2,61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13,57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var.' algısının doğru olmadığını görüyoruz" - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal: - "İmam hatip okullarının Türkiye için bir marka olduğuna inanıyoruz. Bu markanın ihraç edilebilir durumda olduğunu da görüyoruz. 22 ülkede 54 yakın okulda müfredatımız çalışılıyor. Velilerimizi özellikle tercih dönemlerine imam hatip okullarına sahip çıkmasını talep ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2,61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13,57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var.' algısının doğru olmadığını görüyoruz." dedi.

Yılmaz, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi'ndeki imam hatiplilerle ilgili değerlendirme toplantısındaki konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürülüğünün çalışmaları ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi.

İmam hatip okullarının müfredatlarını anlatan Yılmaz, "İmam hatip okullarındaki temel amacımıza da değinmek isterim. Öğrencilerimizin milli, manevi ve tarihi kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyet değerlerimizi benimseyen, ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, mesleki, sosyal kültürel faaliyetlerde bulunan, değişen dünyada yabancı dil becerisi gelişmiş, farklı ırkları ve kültürleri tanıyan, akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi, Müslüman toplumlarla iletişim kurabilen, medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi, insanlığa yararlı olma idealine sahip, doğru bilgi ve doğru düşünce edinmiş gençleri ülkemize ve insanlığa kazandırma amacındayız. Bu bağlamda Türkiye'de yüzde 13,57 ile imam hatipli öğrenci oranı bulunmaktadır. 28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2,61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13,57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var.' algısının doğru olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, okulların fiziki anlamda geçirdiği değişime de dikkati çekerek, eğitimin niteliğini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Öğrencilerin dil becerilerini özel bir programa aldıklarını anlatan Yılmaz, "Bu manada hazırlık sınıfı uygulayan okullarımız var. Bu okullarda gerçekten dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için dil eğitimi veriyoruz. 15 okulda Arapça, 16 okulda İngilizce, 2 okulda İspanyolca, 1 okulda Almanca, 1 okulda Rusça eğitimi veriliyor. İnşallah bu yıl bir okulumuzda Çince hazırlık sınıfı olacak. Önümüzdeki yıl da hedefimizde Fransızca hazırlık sınıfı olan bir okul açmak var." dedi.

Yılmaz, konuşmasının devamında uluslararası imam hatip liselerine dikkati çekerek, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği halinde 2006'da başlayan 13 uluslararası imam hatip lisesi olduğunu söyledi. Söz konusu okullara gelen öğrenci sayıları hakkında bilgiler veren Yılmaz, bu okullardaki eğitim faaliyetlerini anlattı.

- "İmam hatip liselerinini sadece eğitimle anılmasını istiyoruz"-

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ise imam hatip liselerinin sadece eğitimle anılmasını istediklerini anlatarak, "ÖNDER bu anlamda bir sivil toplum anlayışıyla destek vermeye gayret gösteriyor. Bu çerçevede eğitme sadece okulların değil sivil toplumun da destek vermesini istiyoruz. Okullarımızda 28 Şubat'tan sonra yeni bir inşa dönemine girdik. Okullarımız bu süreçte Türkiye'nin değişik yerlerine yerleşti. Biz de bu manada okulların standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Fen ve sosyal bilimler alanlarında hizmet veren okulların başarıları da önümüzdeki dönemde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarının Türkiye'nin her yerine dengeli şekilde yaygınlaştığını aktaran Çal, bu okullarda yabancı dil eğitimini de önemsediklerini kaydetti. Çal, okulların yakın dönemde daha da tanınmasını amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle tercih döneminde okulların daha ön planda olmasını diliyoruz. Okulların yaygınlığı açısından ortaokul ve lise seviyesinde okullar hemen her bölgede var. Buralara öğrencilerimizi rahatlıkla yerleştirebiliriz. İmam hatip okullarının Türkiye için bir marka olduğuna inanıyoruz. Bu markanın ihraç edilebilir durumda olduğunu da görüyoruz. 22 ülkede 54 yakın okulda müfredatımız çalışılıyor. Velilerimizi özellikle tercih dönemlerine imam hatip okullarına sahip çıkmasını talep ediyoruz. Biz de olaya sivil toplum gözüyle bakıyoruz. Okullarda okul aile birliği kavramının yerleşmesi ve gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz."

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Çal gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal

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