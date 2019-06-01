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Fazla iyot tüketimi, hashimoto tiroiditine neden olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

GENEL Cerrahi Uzmanı Prof.

SİVAS, (DHA) - GENEL Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu fazla tüketilen iyotun hashimoto tiroiditine neden olabileceğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu 'Hashimoto Tiroiditi' hastalığı konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Ayhan Koyuncu hashimoto tiroiditinin halk arasında 'guatr' diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olduğuna dikkat çekti. Kişilerde kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları, kabızlık, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, gebe kalmada problemler, depresyon, nabızda yavaşlama gibi şikâyetlerden biri veya birkaçı varsa hashimoto tiroiditi görülebileceğini söyledi.
Prof. Dr. Koyuncu "Bu hastalıkta vücut, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir" dedi.
Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda daha sık görülen hashimoto tiroiditinde nedenin tam olarak bilinmediğini ifade eden Koyuncu, "Dışardan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmak da sebepler arasında gelir. Genelde orta yaş kadınlarda görülür" diye konuştu.
Hastalığın çeşitli tedavi süreçleri gerektirdiğini anlatan Koyuncu, "Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde oluşmaktadır. Hastalara dışardan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik döneminde hormon ihtiyacı artacaktır. Bu durumda aylık hormon seviyelerine bakılmalıdır. Gebelikte eğer hormon seviyeleri normal olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı gibi doğumdan sonrada ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Basit bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda gerçekten çok görülen bu hastalık basit önlemlerle kişiye zarar vermeden tedavi edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

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