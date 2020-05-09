Fazla kilo koronavirüs tedavisini zorlaştırıyor mu?

Obezitenin kalp hastalıkları, kanser ve tip-2 diyabet gibi birçok hastalık riskini artırdığı biliniyor. Araştırmalar Covid-19 semptomlarının obezlerde daha ağır geçmesine yol açabileceğini gösteriyor. Peki bu neden kaynaklanabilir?

Vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olanlar obez olarak tanımlanıyor.

VKİ, vücut ağırlığının, "kilogram" cinsinden değerinin, boyun "metre" cinsinden değerinin "karesine" bölünmesiyle elde edilen sayı.

Peki obezitenin koronavirüs için risk oluşturduğuna dair kanıt var mı?

Bu soru birçok araştırmaya konu oldu.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 bin hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, obez kişilerin ölüm riskinin yüzde 33 daha yüksek olduğu görüldü.

Bir başka araştırma ise Covid-19'dan ölüm riskinin obezlerde iki katına çıktığını, obezlikle ilgili kalp hastalıkları ve tip-2 diyabet gibi diğer hastalıklar hesaba katıldığında riskin daha da arttığını gösterdi.

Yine İngiltere'de yoğun bakım servislerindeki kritik hastalar incelendiğinde bunların yüzde 34,5'inin şişman, yüzde 31,5'inin obez, yüzde 7'sinin ise ölümcül derece obez olduğu (toplam yüzde 73) görüldü. Bu hastaların sadece yüzde 26'sı sağlıklı vücut kitle indeksine sahipti.