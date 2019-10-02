HABER

Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te fazla kilolarından kurtulmak isteyen 185 kilo ağırlığındaki kadın, Özel Hatem Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Meryem Çakmak, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi.

Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

Gaziantep’te fazla kilolarından kurtulmak isteyen 185 kilo ağırlığındaki kadın, Özel Hatem Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.
Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Meryem Çakmak, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. İnternet üzerinden araştırma yapan 185 kilo ağırlığındaki Çakmak, Özel Hatem Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a ulaştı. Doğumdan sonra hızlı şekilde kilo alan Çakmak, hastanede doktorla görüşerek tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat olana kadar her türlü diyeti deneyen ancak kilo veremeyen Çakmak, 2 gün önce kapalı yöntemle ameliyat oldu. Çakmak, hastanede 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Obezite hastası olan Çakmak’ın ameliyatının başarılı geçtiğini kaydeden Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, “Meryem hanım bize 15 gün önce başvurdu. İleri derecede kilo fazlalığından dolayı bize ulaştı. Daha önce spor ve diyet yapmasına rağmen hakikaten bir yere kadar başarılı olabilmiş ama sonrasın da kiloları fazlasıyla aldığı için bize başvurdu. Biz de gerekli tetkik ve incelemeleri yaptıktan sonra bu ameliyata uygun olduğunu gördük ve hastamızı ameliyat hakkında bilgilendirdik. Yaklaşık iki gün önce hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın 185 kilo civarında kilosu vardı. Umut ediyoruz ki hastamız bir yılın sonunda kilosunun yüzde 50’sini vermiş olacak ve sağlıkla ikinci hayatına başlayacaktır. Hastamız bize başvurudan itibaren 2 günlük tahlil ve teknik sürecimiz oldu. Ondan sonra da hastamızın yatışını yaptık. Hastamız ameliyatını yaptıktan sonra hastamızı 2 gece hastanemizde misafir ettik. Ondan sonra da gayet sağlıklı şekilde hastamızı taburcu ettik” dedi.
Doktor Yılmaz’a teşekkür eden Çakmak, kilolarından kurtulmak için ameliyat olduğunu belirterek, “Bundan 15 gün önceye kadar ayaklarımda ağrı vardı, nefes almakta zorlanıyordum. 15 gün önceye kadar her türlü diyeti denedim. İlaçlar kullandım. Biraz kilo versem de tekrar iki katını aldım. Sosyal medyadan Emin beye ulaştım. Emin beyi bulduktan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat olduktan sonra 1 gün içinde ayağa kalktım. Ağrım ve acım fazla olmadı. Benim durumumda olanlar ameliyat olmaktan korkmasınlar, ameliyat olmalarını da öneririm. Şuanda ben tekrar sağlığıma kavuşacağım. Doktoruma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluşuyorRahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluşuyor
Johnson'dan AB'ye 'son teklif': İrlanda'da gümrük kontrolleri öngörülüyorJohnson'dan AB'ye 'son teklif': İrlanda'da gümrük kontrolleri öngörülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.