Fazla kilonun zararları nelerdir? Fazla kilo hangi hastalıklara neden olur, nelere dikkat edilmeli?

Eğer düzensiz besleniyor ve fast food, ambalajlı gıdalar, gazlı içecekler, beyaz un, aşırı tuz, şekerli gıdaları bırakmıyorsanız dikkat! Tehlikeyle burun burunasınız. Bu tarz beslenme ile her gün daha fazla kaloriye maruz kalıyoruz ve hareketimiz de azalıyor, sonucunda da vücuttaki yağ oranını her geçen gün artırıyor ve aşırı kilolu birey olma yolunda ilerliyorsunuz demektir.

FAZLA KİLONUN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Aşırı kilonun birçok hastalıkla ilişkisi bulunmaktadır. Öncelikle aşırı kilolu bireylerde yaşam kalitesi düşer, psikolojik ve fiziksel sağlık ciddi derecede olumsuz etkilenir. Aynı zamanda morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkisi de ortaya konmuştur. Peki fazla kilo hangi hastalıkları tetikler?

Tip 2 diyabet

Kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon

Solunum sistemi hastalıkları (uyku apnesi sendromu)

Bazı kanser türleri

Osteoartrit

Depresyon

Karaciğer yağlanması

Menstruasyon düzensizlikleri

Hastalık riskinin derecesi, vücut yağ miktarının dağılımı, yetişkinlikte kilo alma düzeyi ve fiziksel aktivite yetersizliğinden etkilenir. Bu sebeplere bağlı olarak risk oranı değişmektedir.

COVID-19 VE AŞIRI KİLO İLİŞKİSİ

Bu aralar en çok araştırma konusu olan ve merak uyandıran aşırı kilo ve Covid-19 ilişkisini hep birlikte inceleyelim:

Koronavirüs sürecinde yoğun bakım ve mekanik vantilatöre bağlanma oranının 65 yaş üzeri yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olan vakalarda daha yüksek olduğu bilinmektedir. Aşırı kilolu bireylerde ise yaş fark etmeden yoğun bakıma alınma riskinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda aşırı kilolu olmak Covid-19’a yakalandıktan sonra ölüm riskini ciddi oranda arttırmaktadır.

KİLO VERMEK İÇİN NE YAPMALI?

Kendi kendinize yanlış, şok diyetlerden kaçının. Bir beslenme uzmanı ile kilo verme sürecine başlamanızı tavsiye ediyorum.

Öncelikle ağırlık kaybı için hedefleriniz ulaşılabilir ve gerçekçi olmalı. Vermek istediğiniz kiloya karar verin ve bunu bir sürece yayın asla pes etmeyin! Bir şeylerin hızlı gerçekleşmesini beklemek yerine sağlıklı ve kalıcı bir sonuca odaklanın!

Aşırı kilonun kronik bir hastalık ve tedavisinin kişiye özel olduğunu unutmamalısınız!

Tedavi multidisipliner olmak zorundadır. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

AŞIRI KİLODA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Yağlı kızartmalar, doymuş yağ içeren besinler, yağda pişmiş etlerden uzak durulmalıdır.

Beyaz un, beyaz ekmek gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Tam tahıllı ekmek, kepekli ve lifli gıdalar tüketilmelidir.

Sebze ve meyve günlük olarak yeterli miktarda alınmalıdır.

Günlük 2.5- 3 litre su içilmelidir.

Basit şekerden kaçınılmalıdır.

Mutlaka günlük beslenmeye ek egzersiz yapılmalıdır.

Kaliteli bir uyku düzeni sağlanmalıdır.

Verilen kilonun kalıcı olabilmesi için davranış değişikliğine gidilerek yapılan bu değişikliklerin mutlaka yaşam tarzına dönüştürülmesi gerekmektedir.



