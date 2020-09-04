Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı: Ciddi bir sorun olabilir

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haluk Saçaklı, koronavirüste obezite tehlikesine dikkat çekerek, dengeli beslenme ve koronavirüsten korunmak için bilinçli egzersiz yapılması hakkında önerilerde bulundu. Fazla kiloluların akciğer kapasitesinin daha düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “Bu durum kana ve bedene oksijen sağlamanın daha zorlaşmasına neden olur. İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar bu ise organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Koronavirüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir. Organlara yeterince oksijen ulaşamamasından dolayı beden sonunda yorgun düşer. Obezlerde vücudun virüse karşı savunma sistemlerinin, ideal kilolu kişilere göre daha zayıftır” diye konuştu.

“DOĞAL VE DENGELİ BESLENİN”

Bağışıklığın antioksidan maddeler ile güçlendirilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “Doğal ve dengeli beslenin. C, E ve A vitaminlerinden, demir, magnezyum, selenyum ve çinkodan zengin besinleri tercih edin. Öne çıkan besinler ise maydanoz, portakal, havuç suyu, soğan, sarımsak, domates, patates, kayısı, hurma, badem, ceviz, zencefil, zerdeçal, hibiskus, ekinesya, kuşburnu, ıhlamur, karanfil, doğal bal olarak sıralanabilir” dedi.