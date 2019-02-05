Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini arttırıyor

ANKARA, (DHA) - SAĞLIKLI yaşam için dengeli beslenmenin ve ideal kilonun korunmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Tek, “Kırmızı et tüketiminin haftada 500 gram ile sınırlandırılması gibi konular yeni değil. Kanser gelişimi riski, fazla kırmızı et tüketmeyenlere oranla tüketenlerde yüzde 18 gibi bir oranda daha yüksektir” dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde her yıl kanser konusuna dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, Dünya Sağlık Örgütü'nün et tüketimiyle kanser ilişkisine yönelik son açıklamalarıyla ilgili olarak, “Et tüketmekten korkmayın ancak dengeli beslenin. İster doğal, ister işlenmiş gıda olsun aşırı tüketim zarar verir. Pek çok hastalığın ve kanserin sebebi fazla kaloridir” dedi.

TEK TİP BESLENMEK KANSERE SEBEP OLABİLİYOR

Kanserin yüzde 30 oranında tek tip beslenmeden kaynaklandığını ve sadece kırmızı etin değil tüm gıdaların fazla tüketilmesinin son derece yanlış olduğunu kaydeden Dr. Tek, şöyle konuştu: