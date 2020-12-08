Fazla klorla havuza giren altı çocuk yaşam mücadelesi veriyor!

Öğrenciler ve ailelerin kullandığı bir yüzme havuzuna olması gerekenden 250 kat daha fazla klor kullanıldığı için altı küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya’nın güneyindeki Astrahan şehrinde bir yüzme havuzunda, havuz temizliği yapan personel hatası nedeniyle en az 30 kişinin zehirlendiği tahmin ediliyor.

Hastaların çouğu solunum problemleri ve gözlerdeki tahriş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Toplamda 21 okul çağında çocuk sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı. Bölge valisi sözcüsü Anastasia Krotova’nın belirttiğine göre yoğun bakıma alınan altı çocuğa ise oksijen desteği verildi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre zehirlenme vakalarının ardında havuzu temizlemekle sorumlu personelin hatası bulunuyor.

İnceleme için havuz değerlerini kontrol eden bir görevli tüm vücudunu kapatan bir koruyucu giysi giydi ve olay yerinde solunum cihazı kullandı.

Olay yerinden ortaya çıkan bir videoda yüzücülere ait eşyaların soyunma odasında dağılmış olduğunu gösteriyor.

Yaşanan olaydan sonra yüzücülere ait eşyalar soyunma odasına dağıldı.