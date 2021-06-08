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  4. Fazla malzeme yüklenen motosiklet şaha kalktı

Fazla malzeme yüklenen motosiklet şaha kalktı

08.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da fazla malzeme yüklenen üç tekerlekli motosikletin önü bir anda şaha kalktı. Üç tekerlekli motosikletin önünün havaya kalkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kişi üç tekerlekli motosikletin arkasına çuvalların içinde malzeme yükledi. Sürücü motosikleti çalıştırdı ardından bir kişi de arkaya bindi. Fazla yük yüklenen motosiklet hareket ettiği sırada ön tekerleği bir anda havaya kalktı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İlginç görüntülerin oluştuğu an ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, üç tekerli motosikletin arkasına çuvalla eşya yüklendikten sonra gideceği sırada motosikletin havaya kalkması yer alıyor.

(İHA)

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