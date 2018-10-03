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Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yonca tarlasına girerek fazla otlayan ve şişen 5 büyükbaş hayvan ölmek üzereyken kesildi.

Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)-SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yonca tarlasına girerek fazla otlayan ve şişen 5 büyükbaş hayvan ölmek üzereyken kesildi.
Olay Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde yaşandı. Köyde bulunan 260 büyükbaş hayvan sabah köy çobanı Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Merada yonca ve ot yiyen hayvanlar bir süre sonra rahatsızlandı. Hayvanların rahatsızlandığını gören Metin, durumu köy muhtarı İbrahim Akpınar'a ve veterinere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Köy halkı ise hayvanlarını kurtarmak için meraya geldi. Yedikleri ot ve yoncadan dolayı şişen hayvanlardan 5’i telef olmak üzereyken çoban ve köylüler tarafından kesildi. Bu sırada çoban baygınlık geçirdi. Veteriner hekim Turgay Altan'ın talimatı ile diğer hayvanlar köylüler tarafından koşturularak rahatlamaları sağlandı. Veteriner hekim Altan hayvanların aşırı ot ve yonca yemesi sonucu gaz etkisi ile şişerek bu hale geldiklerini söyledi. Hayvanların etleri incelendikten sonra sahiplerine teslim edilecek.

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Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildiFazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

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