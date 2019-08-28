Fazla şekere dikkat; Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den kanser uyarısı

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - ÇİKOLATA, baklava gibi tatlılar, gazlı içecekler, hazır meyve suları gibi basit şeker kaynakları organ yağlanmasına yol açarak kanser riskini artırıyor. Şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Yoğun şekerli gıdalar tüketmek kansere karşı korunmamızı sağlayan doğal antioksidan sistemimizi yarı yarıya azaltır" dedi.

Şekerli gıdaların tüketimi ve kanser hastalığı arasındaki ilişki yıllardır tartışılıyor. Son bilimsel yayınların tartışmaları sona erdirecek nitelikte olduğunu anlatan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, basit şekerli gıdaların zararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ORGAN YAĞLANMASI KANSERLERİ HIZLA ARTIYOR

Araştırmaların basit şekerli gıda tüketiminin insülin direnci, şeker hastalığı, şişmanlık gibi hastalıklarında görülme sıklığını artırdığı yönünde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Bu hastalıkların kanserle ilişkili olduğunu biliyoruz. Basit şekerli gıda kullanımı tek başına kansere neden olmasa bile eşlik ettiği hastalıklar kanserin yandaşları. Son yıllarda giderek artan kanserler arasında karaciğer pankreas ve safra yolları kanserleri var. Bunun en önemli nedeni de organ yağlanmasıdır. Sigara ile ilişkili kanserler dünyada azalırken organ yağlanması ile ilişkili kanserler artıyor. Bunların altında da fruktoz bazlı şekerli gıdaların tüketiminin yattığını vurgulayabiliriz" diye konuştu.