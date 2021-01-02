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Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza

02.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde fazla yolcu alan taksiciye 113 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde fazla yolcu alan taksiciye 113 TL para cezası kesildi. Denetim sırasında çalışma izin belgesi yanında olmayan bir vatandaş ise şirketi ile iletişime geçtikten sonra belgelerini gösterince yola devam etmesine izin verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birçok noktada 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde kurulan denetim noktasında ekipler, halk otobüslerini, dolmuşları ve ticari taksileri tek tek denetleyerek hem maske ve sosyal mesafe, hem de sokağa çıkma izinlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Taksi sürücüsü mecbur kaldığını söyledi
Denetlemelerde, kurallara uymayarak aracına fazla yolcu alan bir ticari taksi sürücüsü takıldı. Taksiciye Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefetten 113 lira para cezası kesildi. Cezaya razı olduğunu belirten taksi sürücüsü, aile oldukları için taksiye almaya mecbur kaldığını söyledi. Polis ekiplerince yolcu otobüsüne yapılan denetimde çalışma belgesi yanında olmayan bir vatandaş ise şirketi ile iletişime geçti. İzin belgesini telefon üzerinden gösteren yolcunun yola devam etmesine izin verildi.

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