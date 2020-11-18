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Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi

18.11.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polis memuru, yolcu gibi davranıp bindiği özel halk otobüsünde fazla yolcu taşındığını tespit etti. Ekiplerce durdurulunca, "Yolcuları, bedava taşıyoruz" diyerek kendisini savunan otobüs şoförüne, para cezası uygulandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce, virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimleri sürdürülürken, toplu taşıma araçlarında denetimler için sivil trafik polis ekipleri görevlendirildi. Sivil polisler bindikleri halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor. İhlaller karşısında da durumu diğer ekiplere bildiriyor.

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FAZLA YOLCUYLA SİVİL POLİSE YAKALANDI

Uygulama kapsamında bir sivil polis memuru, bindiği özel halk otobüsü sürücüsünün fazla yolcu aldığını tespit edip, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, halk otobüsünü durdurarak, fazla yolcuları indirdi. Fazla yolcular indirildikten sonra evrakları alınan halk otobüsü sürücüsü O.B.'ye de 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü trafik polislerine "Otobüsteki yolcuların çoğu bedava binen yolcular. Yolcuları, bedava taşıyoruz" diyerek kendisini savundu.

DHA

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