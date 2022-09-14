Fazlalıklardan Kurtulmanın Sağlıklı ve Keyifli Yolu İsveç Diyeti

Maksimum 13 gün boyunca yapılabilen İsveç diyeti, günlük 1000 kalorinin altında yiyecek tüketme prensibine dayanıyor. Peki pek çok kişi tarafından merak edilen İsveç diyeti kaç kilo verdiriyor? Popüleriği ile dikkat çeken İsveç diyeti hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

13 Günde 7-10 Kilo Verebilirsiniz! İsveç Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?

İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti; minimum 6, maksimum 13 gün boyunca yapılabilen bir diyet türüdür. İsveç diyetinin yapıldığı günlerde genel olarak günlük 1000 kaloriye tekâbül eden yiyecekler tüketiliyor. Diyet sürecinde tüketilen gıdaların kalorisi, diyet günlerine göre farklılık gösterebiliyor. İsveç diyeti nasıl yapılır? Dünya çapında da adını duyurmayı başaran İsveç diyetini sürdürürken uymanız gereken kurallar şu şekilde sıralanıyor:

Diyet maksimum 13, minimum 6 gün sürmeli.

İsveç diyeti 3 aydan kısa bir süre içerisinde tekrar edilmemeli.

Günde en az 2 litre su içilmeli ve belirtilen miktarın altına düşülmemeli.

İsveç diyeti boyunca; çay, kahve ve herhangi bir meşrubat türünü tüketmek yasak!

Gün içerisinde öğle ve akşam yemeği menülerinin yerleri değiştirilebilir.

Eğer kolestrolünüz yüksekse sabah öğünlerinde tercih ettiğiniz yumurtanın sadece beyazını yiyebilirsiniz.

Her Gün Farklı Bir Mönü

İsveç diyeti listesi çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 13 günün sonunda 5-14 kg arası kilo kaybını sağladığı iddia edilen menü, evinizde bulunan malzemeler ile oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. İsveç diyeti menüsünde protein ağırlıklı malzemeler öne çıkıyor. Özellikle sebze çeşitlerinin yoğun olarak bulunduğu menüde et çeşitlerine de izin veriliyor. Minimal bir beslenme düzeni oluşturmanızı sağlayan İsveç diyeti menüsü, yağlarınızdan kısa bir sürede kurtulmanızı sağlıyor.

13 Günlük İsveç Diyeti Mönüsü

Uzman doktorlar tarafından da sıklıkla önerilen İsveç diyeti, maksimum 13 gün boyunca sürdürülebiliyor. Eğer siz de İsveç diyeti yapmaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz! Sizler için 13 günlük İsveç diyeti listesi hazırladık. İşte, 13 gün boyunca tüketmeniz gereken besinler…

1. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve

İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve Öğle: Katı kıvamda haşlanmış 2 yumurta, 1 porsiyon haşlanmış taze ıspanak, 1 domates

* Akşam: 200 gr biftek, zeytinyağı ve limon ile soslandırılmış mevsim salatası

2. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve

Öğlen: 100 gram yoğurt içerisine 1 dilim salam

Akşam: 200 gram biftek, mevsim salatası, 1 adet meyve

3. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam: Mevsim salatası, 1 dilim salam, 2 katı kıvamlı yumurta

4. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 25 gr yağsız peynir, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 adet katı yumurta

Akşam: 100 gram yoğurt, 2 dilim portakaldan yapılmış portakal suyu

5. GÜN

Sabah: Rendelenmiş bir dilim havuç(limonlu)

Öğle: 200 gram haşlanmış yağsız balık(limon ve tereyağı ile tatlandırılabilir)

Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli

6.GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve

Öğle: Rendelenmiş bir adet büyük havuç, 2 katı yumurta

Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, mevsim salatası

7.GÜN

Sabah: Şekersiz çay

Öğle: 200 gram ızgara et, 1 adet meyve

Akşam: -

8.GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve

Öğle: 100 gram yağsız yoğurt, 1 dilim salam

Akşam: 200 gram biftek, yeşil salata

9.GÜN

Sabah: 1 şekerli kahve

Öğle: 100 gram yoğurt, 1 dilim salam

Akşam: 200 gram biftek, salata, meyve

10. GÜN

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 şekerli kahve

Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam: Yeşil salata, 1 salam, 2 adet katı yumurta

11.GÜN

Sabah: 1 şekerli kahve, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Rendelenmiş bir büyük boy havuç, 1 katı yumurta, 25 gr yağsız peynir

Akşam: 2 dilim portakaldan yapılmış portakal suyu, 100 gr yoğurt

12. GÜN

Sabah: Rendelenmiş, limonlu 1 büyük boy havuç

Öğle: 200 gr balık

Akşam: 200 gr biftek, salata, brokoli

13. GÜN

Sabah: 1 şekerli kahve

Öğle: 2 katı yumurta, rendelenmiş bir havuç

Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata

İsveç Diyeti Yapan Ünlüler

İsveç diyetinin pek çok ünlü tarafından da denendiğini biliyor muydunuz? İsveç diyeti kaç kilo verdirir sorusunun cevabını arayan ünlüler, belirli aralıklara İsveç diyetini deniyor ve kilo kaybı yaşıyor. Biz de sizler için İsveç diyeti yapan ünlüleri araştırdık. İsveç diyeti yapanlar işte şu şekilde sıralanıyor…

Hülya AVŞAR

Ebru GÜNDEŞ

Çağla ŞİKEL

Adriana LİMA

Gülşen

Ebru ŞALLI

İrem DERİCİ



