Fb.gg, şimdi de Android versiyonu ile karşımızda

Artık şunu biliyoruz, insanlar oyun oynamak kadar izlemekten de keyif alıyor. Sempati duyulan yayıncılar, sayısı on binlerceye ulaşan yayınlarını açmak için genelde Twitch’i tercih ediyorlar.

YouTube da konuya dahil olmaya çalışsa da, Twitch’in liderliği tartışılmaz. Amazon’un platformu, tekeli eline almış olsa da, rakipler pastadan pay almak için çalışmalara çoktan başladı.

Google’ın ardından giriş yapan Facebook, geçtiğimiz aylarda Fb.gg isimli platformunu masaüstü için duyurmuştu. Şimdi ise platformun Android sürümü, beta testine girmiş bulunuyor. ABD’li şirketin, oyun yayınlarını Facebook bünyesine kaydırma çabaları daha da ciddileşmiş gibi gözüküyor.

Şimdilik sadece Filipinler’de aktif hale getirilen beta süreci, ilerleyen dönemde geniş bölgelere kaydırılacaktır. Facebook’un hayalinin gerçek olması ve platformun tam manasıyla piyasaya çıkması ise en azından aylar sürecek.

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