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F.Bahçe deplasmanda Başakşehir'e karşı zorlanıyor

17.04.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın konuk olacağı Medipol Başakşehir'e deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanıyor.

F.Bahçe deplasmanda Başakşehir'e karşı zorlanıyor

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda yaptığı 12 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi. Dış sahada çıktığı 8 müsabakadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmada ise berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekiple Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6'şar maça çıkan sarı-lacivertliler, fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020'de de 2-1'lik skorlarla aldı.

LİGDE 26. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 25 maçta Fenerbahçe 13, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 37 golüne, turuncu-lacivertli takım 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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