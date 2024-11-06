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  4. FBI açıkladı! ABD’de Trump’ın kazanması halinde saldırı tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

FBI açıkladı! ABD’de Trump’ın kazanması halinde saldırı tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

06.11.2024 00:34
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ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi. FBI, 25 yaşındaki Isaac Sissel'in tutuklandığını duyurdu.

FBI açıkladı! ABD’de Trump’ın kazanması halinde saldırı tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

FBI tarafından yapılan açıklamada, Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir kişinin Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandığı bildirildi.

"İSMİNİ VERMEYİ REDDETİĞİM BİR HEDEF VAR"

Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, “Trump'ın seçimi kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok” diye yazdı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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