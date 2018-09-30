FBI Ajanları Ramirez’le de Görüşecek

Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’yu Yale Üniversitesi’nde öğrenciyken cinsel istismarla suçlayan Deborah Ramirez’in Federal Soruşturma Bürosu FBI’la işbirliği yapacağı belirtildi.

Ramirez’in avukatı John Clune, FBI ajanlarının Ramirez’le görüşmek istediklerini belirtti. Ramirez, Kavanaugh’yu 1980’lerde bir parti sırasında uygunsuz davranmakla suçluyor. Diğer iki kadın daha Kavanaugh’yu cinsel istismarla suçluyor.

FBI’ın soruşturmasının kapsamı netleşmese de Başkan Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada, FBI’ın herkesle konuştuğunu söyledi.

Trump, FBI’ın tam yetkili olduğunu kaydetti. Amerika Başkanı, “Ne yapmaları gerekiyorsa yapacaklar ve sonuçta umarım herşey iyi olacak” dedi.

Trump, Kavanaugh’ya yöneltilen cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili olarak Cuma günü FBI’ın soruşturma açmasını istemişti.

Senato Adalet Komisyonu’ndan onay alan Kavanaugh’un Senato’da final oylaması FBI’ın bir haftalık soruşturma süresi için ertelenmişti.

Christine Blasey Ford, 15 yaşındayken Brett Kavanaugh’un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

Kavanaugh’un ardından 3 kadın daha Kavanaugh’u cinsel istismarla suçlamıştı.

Kavanaugh suçlamaları reddediyor.

Perşembe günü Ford ve Kavanaugh Senato Adalet Komisyonu’nda ayrı ayrı ifade vermişti.

