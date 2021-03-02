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FBI Başkanı: "Kongre Baskını İç Terör Eylemiydi"

02.03.2021 20:54 | Son Güncelleme:
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FBI Başkanı: "Kongre Baskını İç Terör Eylemiydi"

6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk kez ifade veren FBI Başkanı Chris Wray, Senato Adalet Komisyonu'nda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Chris Wray, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk kez ifade veriyor. Kongre üyeleri Wray’i, FBI yetkililerinin diğer emniyet birimleriyle yeterli düzeyde iletişim kurup kurmadığı konusunda sorguluyor.

Bugün Senato Adalet Komisyonu’nda ifade veren Wray, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Washington’da düzenlediği protesto eylemi öncesinde FBI’ın ne tür önlemler aldığıyla ilgili soruları yanıtlıyor. Beyazların üstünlüğünü savunanların ve ülke içindeki diğer aşırıcı grupların oluşturduğu tehditle ilgili FBI’ın aldığı güvenlik önlemleri de Wray’in ifadesinde değindiği konular arasında yer alıyor.

Wray ifadesinde, Biden’ın galip geldiği, 3 Kasım’da düzenlenen seçimin sonuçlarına itiraz eden Trump destekçilerinden kalabalık bir grubun 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenledikleri baskını “iç terör” olarak nitelendirdi. Sorumluların yargılanacağı vaadinde bulunan Wray Kongre üyelerine hitaben, “Ülkemizin seçilmiş liderleri olarak sizlerin burada, bu koridorlarda hedef alındığınızı gördüğümde dehşete kapıldım” dedi. Wray, “O işgal bir suçtu, bu kadar basit. FBI yetkilileri olarak bizlerin ‘iç terör’ olarak gördüğümüz bir davranıştı” şeklinde konuştu.

11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından yeniden yapılandırılan ABD emniyet teşkilatında şu an yurt içi terör tehdidi nedeniyle de ciddi bir hareketlenme gözlemleniyor. Başkan Joe Biden, kabinesindeki ulusal istihbarat sorumlusuna, yurt içi terör tehdidini değerlendirme altına almak üzere FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışma görevi verdi.

FBI Başkanı Wray, Kongre baskınından bu yana yerel emniyet birimleriyle görüşmeler yaptı ancak Wray bugün ilk kez Kongre üyeleri önünde halka açık bir şekilde ifade veriyor.

FBI’ın 6 Ocak protestosundan günler önce olası şiddet olaylarıyla ilgili aldığı uyarıların diğer emniyet birimleriyle ne şekilde paylaşıldığı sorusu gündemde. Kongre Polisi Başkan Vekili geçen hafta yaptığı bir açıklamada, 5 Ocak’ta FBI’dan bir raporun emniyet teşkilatına ve emniyetin istihbarat birimine ulaştığı ancak bu uyarı raporunun emir komuta zincirinde üst düzey yetkililere iletilmediğini ileri sürdü.

Söz konusu raporda, internet üzerinde yayılan bazı mesajlarda Washington’da ‘savaş’ ortamı yaratılacağı yönündeki tehditlerden bahsediliyor. FBI yetkilileri, bu raporun terörle mücadele birimiyle ortak paylaşıldığını söyledi.

Kongre üyelerinin Wray’i, Rusya’dan gelen, Amerikan kamu kurumlarına yönelik siber saldırı girişimleriyle ilgili sorgulaması da bekleniyor.

“Trump da dahil tüm sorumlulara karşı gereken yapılmalı”

Beş kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kongre baskınıyla ilgili olarak yargı karşısına çıkarılacak 300’den fazla kişi arasında en 18’inin aşırı sağcı grup Proud Boys’a, 9’unun ise hükümet karşıtı Oath Keepers grubuna bağlı olduğu belirtiliyor.

Wray’in ifade verdiği komisyonun Cumhuriyetçi Kıdemli Üyesi Senatör Charles Grassley de iç teröre dikkat çekerek, “6 Ocak’ta gördüklerimizden sonra artık yurt içi terör tehdidini ciddi bir şekilde gözden geçirmek zorundayız” dedi.

Grassley ayrıca, “O gün yaşanan şiddete dahil olan herkes sorumlu tutulmalı; buna eski başkanımız da dahil” ifadelerini kullandı.

Kongre baskınından önce Washington’da toplanan destekçilerine hitaben bir konuşma yapan Trump, ‘isyana teşvik’ suçlamasıyla Kongre’de ikinci kez geçen ay azil sürecinden geçti.

Komisyonun başkanı Demokrat Senatör Dick Durbin de olayların yaşandığı dönemde görevde olan Trump yönetiminin aşırı sağcı ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplardan gelen tehditleri dikkate almamakla suçladı.

Durbin ayrıca Trump yönetiminin sağcı gruplardan gelen tehditlere karşı mücadele için bir ekip kurmadığını, bunun yerine Siyahların Hayatları Önemlidir hareketini hedef aldığını savundu.

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