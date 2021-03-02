FBI Başkanı: "Kongre Baskını İç Terör Eylemiydi"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Chris Wray, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk kez ifade veriyor. Kongre üyeleri Wray’i, FBI yetkililerinin diğer emniyet birimleriyle yeterli düzeyde iletişim kurup kurmadığı konusunda sorguluyor. Bugün Senato Adalet Komisyonu’nda ifade veren Wray, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Washington’da düzenlediği protesto eylemi öncesinde FBI’ın ne tür önlemler aldığıyla ilgili soruları yanıtlıyor. Beyazların üstünlüğünü savunanların ve ülke içindeki diğer aşırıcı grupların oluşturduğu tehditle ilgili FBI’ın aldığı güvenlik önlemleri de Wray’in ifadesinde değindiği konular arasında yer alıyor. Wray ifadesinde, Biden’ın galip geldiği, 3 Kasım’da düzenlenen seçimin sonuçlarına itiraz eden Trump destekçilerinden kalabalık bir grubun 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenledikleri baskını “iç terör” olarak nitelendirdi. Sorumluların yargılanacağı vaadinde bulunan Wray Kongre üyelerine hitaben, “Ülkemizin seçilmiş liderleri olarak sizlerin burada, bu koridorlarda hedef alındığınızı gördüğümde dehşete kapıldım” dedi. Wray, “O işgal bir suçtu, bu kadar basit. FBI yetkilileri olarak bizlerin ‘iç terör’ olarak gördüğümüz bir davranıştı” şeklinde konuştu.

11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından yeniden yapılandırılan ABD emniyet teşkilatında şu an yurt içi terör tehdidi nedeniyle de ciddi bir hareketlenme gözlemleniyor. Başkan Joe Biden, kabinesindeki ulusal istihbarat sorumlusuna, yurt içi terör tehdidini değerlendirme altına almak üzere FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışma görevi verdi. FBI Başkanı Wray, Kongre baskınından bu yana yerel emniyet birimleriyle görüşmeler yaptı ancak Wray bugün ilk kez Kongre üyeleri önünde halka açık bir şekilde ifade veriyor. FBI’ın 6 Ocak protestosundan günler önce olası şiddet olaylarıyla ilgili aldığı uyarıların diğer emniyet birimleriyle ne şekilde paylaşıldığı sorusu gündemde. Kongre Polisi Başkan Vekili geçen hafta yaptığı bir açıklamada, 5 Ocak’ta FBI’dan bir raporun emniyet teşkilatına ve emniyetin istihbarat birimine ulaştığı ancak bu uyarı raporunun emir komuta zincirinde üst düzey yetkililere iletilmediğini ileri sürdü. Söz konusu raporda, internet üzerinde yayılan bazı mesajlarda Washington’da ‘savaş’ ortamı yaratılacağı yönündeki tehditlerden bahsediliyor. FBI yetkilileri, bu raporun terörle mücadele birimiyle ortak paylaşıldığını söyledi.