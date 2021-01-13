FBI: “Baskından Önce Şiddet İhtimaline İlişkin İstihbarat Vardı”

ABD Savcı vekili Michael Sherwin, soruşturma kapsamında 170’ten fazla dosyanın açıldığını, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediğini belirtti.

FBI yetkilisi Steven D’Antuono, ABD Kongre binasında yaşanan olaylardan önce sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan istihbaratın geldiğini ve bu istihbaratı kullanılan mekanizmalar üzerinden gerekli güvenlik birimleriyle paylaştıklarını söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, ABD Kongresi’nin Trump yanlıları tarafından işgaline ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

FBI yetkilileri ABD Kongresi’nin işgal edilmesi öncesinde, olası şiddet olaylarının yaşanabileceğine ilişkin ellerinde istihbarat olduğunu ve bunu ilgili güvenlik birimleriyle paylaştıklarını açıkladı. Yetkililer “isyana teşvik’’ suçlamasının getirilebileceğini belirtti.

Ayrıntılı bir şekilde yürütülen soruşturmanın uzun soluklu olacağını kaydeden Sherwin, “Daha önce hem FBI tarihinde hem de Adalet Bakanlığı tarihinde bu boyutta ve kapsamda bir soruşturmanın olduğunu sanmıyorum. Kongre binasının içi ve dışı bir suç mahali” ifadelerini kullandı.

“100 bin fotoğraf ve görüntü gönderildi”

FBI, olayların ardından halktan ellerindeki bilgi ya da görsel malzemeleri kendileriyle paylaşmalarını istemişti. FBI yetkilisi Steven D’Antuono, şimdiye kadar kendilerine 100 bin fotoğraf ve görüntü gönderildiğini, daha fazlasını beklediklerini söyledi.

FBI’ın her eyalette saha ofislerinin olduğunu hatırlatarak her yere erişiminin olduğunu vurgulayan Steven D’Antuono, “DC’den ayrılmış olsanız bile, kapınızı çalarız” dedi.

ABD Savcı Vekili Michael Sherwin de şimdiye kadar soruşturma kapsamında 70 kişiye yönelik suçlama getirildiğini ve bu sayının da artmasını beklediğini söyledi.

“İsyana teşvik suçlaması getirilebilir”

Kongre baskınıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, şimdiye kadar izinsiz girme, sokağa çıkma yasağını ihlal etme ya da ateşli silah bulundurmakla ilgili suçlamalar yöneltildi.