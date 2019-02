FBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladı

FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.

ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti.

FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir.

Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu.

78 yaşındaki seri katil Samuel Little, 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü geçtiğimiz yıl itiraf etmişti.

Little, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giydi, sonra serbest kaldı.

Ohio'da liseden atıldıktan sonra "göçebe bir hayat" yaşayamaya başlayan Little, ilk kez 1956'da tutuklandı.

Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu.

FBI'ya göre üç kadın da dövüldükten sonra boğularak öldürülmüştü.

Bu kadınlardan birinin cesedi apartman boşluğuna, diğerininki çöp konteynerine atıldı. Üçüncü kadının cesedi ise bir garajda bulundu.

ONDAN FAZLA EYALETTE CİNAYET İŞLEDİ

California'daki duruşmada masum olduğunu iddia eden Little, 2014'te üç ayrı müebbet cezasına çarptırıldı.

Daha sonra, Teksas'ın Odessa kentinde benzer şekilde işlenen ve şimdiye kadar aydınlatılamayan bir cinayetin arkasında Little'ın olabileceği şüphesi belirdi.

Little'ın hakkında bu cinayetle ilgili bir iddianame hazırlayan FBI yetkilileri, Little'ın o zamanlar bulunduğu California'daki hapishanede kalmak istemediğini, başka bir hapishaneye nakledilmek istediğini biliyorlardı.

Teksas'taki bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında FBI'la konuşmayı kabul eden Little, 90 kadar kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Ondan fazla eyalette işlendiği belirtilen cinayetler arasında bağlantı kurmaya çalışan FBI görevlilerinin Little'la her gün uzun görüşmeler yaptığı açıklandı.



'HER ŞEYİ İNCE AYRINTILARINA KADAR HATIRLIYOR'



Bir FBI görevlisi, "Little kurbanlarını ve cinayetleri nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Cinayetler sırasında nerede olduğunu, hangi model araba kullandığını söylüyor, öldürdüğü kadınların eşkalini çiziyor" demişti.