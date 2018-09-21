FBI Direktörü'nden Lübnan'a sürpriz ziyaret

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan ordusunun sarf ettiği etkin çaba ve dost ülkelerin destekleri sayesinde terör sorununun üstesinden geldiklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gelen ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray başkanlığındaki heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ordusunun etkin gücü ve dost ülkelerin destekleri sayesinde güvenlik sorunları ile terörün üstesinden geldiklerini ifade eden Avn, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan topraklarındaki terör hücrelerini bitirdiklerini ve uyuyan terör hücrelerine yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

FBI Direktörlüğü görevine atandıktan sonra Lübnan'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Wray da ABD'nin, ülkenin güvenliğini sağlama ve terörle mücadele konularında kendisini kanıtlayan Lübnan ordusuna desteklerini artıracağını aktardı.