FBI internet kullanıcılarını uyardı

Sadece şirketler değil aynı zamanda kişisel hesaplar da siber saldırganların hedefinde. Bunun farkında olan bazı kamu kuruluşları kullanıcıları internet tarayıcıları konusunda uyarıyor. Özellikle de güvenlik ekipleri bu konularda sürekli olarak vatandaşların uyarılması görüşünü savunuyor.

Eski dönemlerde siber saldırganların en büyük amacı banka şifreleri veya kartlar gibi alanlardı. Şimdi ise neredeyse kişisel veriler için bile birçok siber saldırı gerçekleşiyor.

FBI başta olmak üzere dünyanın neredeyse bütün kuruluşları siber güvenlik için bazı önerilerde bulunuyor. Örneğin internet tarayıcınızı açtığınızda bütün çerezleri kapatmanız ilk olarak önerilen konulardan bir tanesi. Ayrıca tarama geçmişinin silinmesi de yine bu tür kuruluşlar tarafından büyük bir özenle tavsiye ediliyor. Son olarak eğer Chrome içerisinde kayıtlı şifreleriniz varsa bunları düzenli olarak değiştirmeniz de öneriliyor.

Siber saldırganlar sizinle ilgili en ufak bir bilgiye bile çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Bu nedenle onların online olarak size ulaşabileceği bütün kanalları kapatmanız oldukça önemli. Siber saldırganların en fazla rahat ulaşabildiği platformlar ise hiç şüphesiz internet tarayıcıları. Eğer sizler de başınıza gelen siber güvenlik ihlali gibi problemleri bizlerle paylaşmak istiyorsanız, bunu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

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