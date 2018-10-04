FBI Kavanaugh Raporunu Senatörlere Gönderdi 

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamlayan FBI raporunu senatörlere gönderdi. Beyaz Saray Kavanaugh’nun arkasında olduğu mesajını verdi. Raporu inceleyen Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley de, raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi. Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiasını ilk gündeme getiren Christine Blasey Ford, 1982’de yaşandığını iddia ettiği olay sırasında odada Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge’ın da olduğunu ileri sürmüştü. FBI soruşturma kapsamında Mark Judge’ın da ifadesini aldı. Geçen haftasonu itibariyle Kavanaugh hakkındaki iddialara ilişkin soruşturmasına başlayan FBI, 5 gün içinde soruşturmayı tamamladı ve raporunu hem senatörlerle hem de Beyaz Saray’la paylaştı. Beyaz Saray, raporun paylaşılmasından sonraki ilk açıklamasında, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için aday gösterdiği Kavanaugh’ya desteğini sürdürdü.

Beyaz Saray sözcüsü Raj Shah, “Senato’nun Kavanaugh’nun adaylığına onay vereceğinden eminiz” dedi. CNN’e konuşan sözcü “Bu tamamlayıcı FBI soruşturmasıyla Senato’nun sorularının cevap bulduğu kanısındayız” dedi. Sözcüye göre, FBI soruşturma kapsamında 10 tanıkla irtibata geçti, bunların dokuzuyla görüştü. Sözcüye göre ifade veren tanıkların hiçbiri Christine Blasey’nin ifadesini destekleyecek bilgiler vermedi. Trump: “Halk durumu siyasetçilerden daha iyi anlıyor” Başkan Trump Kavanaugh konusunda bir kez daha Twitter’dan Demokratlar’ı hedef aldı. Trump mesajında, “Yargıç Kavanaugh’ya karşı sert ve adil olmayan muamelenin seçmen üzerinde inanılmaz olumlu bir etkisi oldu. Halk durumu siyasetçilerden daha iyi anlıyor. En önemlisi de bu kişinin hayatının kötü niyetli rezil Demokratlar ve desteksiz iddialar tarafından mahvedilmeyeceği gerçeğidir” ifadesine yer verdi. Trump bir önceki Twitter mesajında da halkın Kavanaugh’nun yanında olduğunu savundu. Şimdi 100 senatör FBI’ın raporunu inceleyecek. Raporu ilk inceleyen isim Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley oldu. Grassley ilk açıklamasında, raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti sırayla FBI raporunu inceleyecek. Rapor inceleme sürecinin Cuma’ya kadar devam etmesi bekleniyor. Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynağa göre, raporda gündem değiştirecek bir içerik yok. FBI raporu, prosedür gereği Kavanaugh’ya ilişkin iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda bir değerlendirmede bulunmuyor. Yalnızca soruşturma kapsamında görüşülen kişilerin ifadelerini raporlaştırıyor. Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Senato’nun Cuma günü toplanmasından 1 saat sonra Kavanaugh’nun adaylığı konusunda prosedürel bir oylama yapılması için girişimde bulundu. Senatör McConnell, Kavanaugh için artık son oylama niteliğinde bir oturum yapılması için de dilekçe verdi. Eğer bu talep kabul edilirse, Senato’da yapılacak oturumda Kavanaugh’nun adaylığı konusunda tartışma süresi kısıtlanacak ve Senato’da nihai oylamadan önce geçmesi gereken 30 saatlik bekleme süresi için de süreç işlemeye başlayacak. Senato kuralları gereği temsilciler oylamaya geçmeden önce 1 gün beklemek zorunda.