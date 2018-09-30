FBI Kavanaugh Soruşturmasını Başlattı

Cuma günü, Kavanugh’un adaylığının geciktirilmesini ve soruşturma başlatılmasını isteyen Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü Jeff Flake’in de kabul oyunun garantilenmesinin ardından, Adalet Komisyonu Kavanugh’un adaylığını onayladı ve genel kurul oylaması için Senato’ya yolladı.

Bu karar Kavanaugh’un hakkında zaten gerekli araştırmanın önceden yapıldığını savunan Trump yönetimi açısından bir tür geri adım oldu.

Trump genişletilen ve cinsel taciz iddialarıyla bağlantılı soruşturmayla ilgili açıklamasında, “Dar bir kapsamda olmalı ve bir haftadan kısa sürede tamamlanmalı” dedi.

Trump Twitter’dan yayınladığı mesajında, “FBI bu akşam 7. hakimimiz Brett Kavanaugh hakkında soruşturma başlattı. Bir gün Amerika’nın yüce Anayasa Mahkemesi’nin hakimi olarak onay alacak” diye yazdı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Başkan Trump’ın talimatı üzerine Anayasa Mahkemesi üyesi adayı olan Brett Kavanugh ile ilgili yeni soruşturmayı başlattı.

Brett Kavanaugh, Beyaz Saray tarafından paylaşılan açıklamasında, FBI ve Senato’yla işbirliğine devam edeceğini söyledi. Kavanaugh, “Bu süreç boyunca, FBI tarafından ifadem alındı, Senato’ya doğrudan çağırıldım. Senatörler ve hukuk danışmanı konuk yargıcın tüm sorularına yeminli olarak yanıt verdim. İstenen her şeyi yaptım ve işbirliğine de devam edeceğim.” dedi.

Bir başka Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski de Kavanaugh hakkında FBI soruşturması başlatılması isteyen Flake’e destek verdi. Cumhuriyetçilerin Senato’da 51’e 49 şeklinde çok az bir farkla çoğunlukta olması nedeniyle Kavanugh’nun onay sürecinin yavaşlatılması yönündeki baskılar sonuç verdi.

Flake, “Ülkede bu konuda bir bölünme yaşanıyor ve bu konuda gereken özeni gösterdiğimizden emin olmalıyız” diye konuşmuştu.

Tüm bu gelişmeler Brett Kavanaugh ve kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan Christine Blasey Ford’un komisyonda verdiği ifadenin ardından yaşandı. İki taraf da iddiaları kendi perspektiflerinden Senato’nun Adalet Komisyonu önünde uzun uzun anlattı.

Kavanaugh 1982 yılında Washington’da bir ev partisinde Ford’a tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasını sert bir şekilde reddetti.

Kavanaugh’un 100 üyeli Senato’dan onay alabilmek için en az 50 oy alması gerekiyor. Eğer oylama sonucu 50-50 şeklinde biterse o durumda aynı zamanda Senato başkanlığını da üstlenen Başkan Yardımcısı Mike Pence’in oyu belirleyici olacak. Kavanaugh’un atamasının önüne geçmek isteyen Demokrat Partili senatörlerin tamamı yüksek mahkeme adayına karşı oy verse bile en az iki Cumhuriyetçi senatörün onlarla birlikte ret oyu vermesi gerekiyor.

Kavanaugh’un lise arkadaşı Mark Judge’ın soruşturmayla ilgili FBI ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu söylemesi, Cuma günü yaşanan bir diğer gelişme oldu. Ford Kavanaugh’nun kendisini taciz ettiği partide Judge’ın da olduğunu iddia etmiş, Judge ise bu iddiayı reddetmişti.