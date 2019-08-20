HABER

FBI: 'Kilisiye Saldırı Planlayan Bir Kamyon Şoförü Yakalandı'

20.08.2019 20:56 | Son Güncelleme

ABD’de bir kamyon şoförü, Memphis’te bir kiliseye toplu silahlı saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklandı. Son üç günde saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklananların sayısı 4’e çıktı

FBI: 'Kilisiye Saldırı Planlayan Bir Kamyon Şoförü Yakalandı'

ABD’de bir kamyon şoförü, Memphis’te bir kiliseye toplu silahlı saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklandı. Son üç günde saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklananların sayısı 4’e çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre 38 yaşındaki Thomas Matthew McVicker, planını hayata geçiremeden Indianapolis’te yakalandı. Bir FBI yetkilisinin yeminli ifadesine göre zanlının toplu silahlı saldırı sonrası intihar edeceğine dair geçerli tehditler mevcuttu. Kamyon şoförünün ne şartlarda tutuklandığıysa, yeminli ifadede yer almadı.

İfadeye göre bu ay başında bir arkadaşı Thomas Matthew McVicker’ı bir FBI ajanına ihbar etti ve McVicker’ın bir kiliseyi taramayı ya da sokakta insanları öldürmeyi planladığını söyledi.

İhbarda bulunan kişi, McVicker’ın daha sonra telefonda kendisine, “Kilise saldırısını bu perşembe Memphis’te düzenleyeceğim. Rahibin de boğazını bıçakla keseceğim” dediğini anlattı.

McVicker’ın arkadaşına ayrıca, “şeytani varlıkların vücuduna girip işkence ettiğini” söylediği ifadede yer aldı. İfadeye göre arkadaşı neden masum insanları öldürmek istediğini sorduğundaysa zanlı, “Çünkü geceleri yatağıma ruhani yılanlar ve örümcekler bırakıyorlar. Onları sadece birkaç defa gördüm ama vücuduma geliyorlar. Üstümde, etrafımda geziniyorlar” dedi..

Federal Soruşturma Bürosu FBI’a bilgi veren zanlının annesiyse, oğlunun şizofreni tedavisi gördüğünü, zaman zaman uyuşturucu kullandığını ve bir tabancası olduğunu söyledi.

Zanlının 22 Ağustos Perşembe günü işinden, Memphis’te vakit geçirmek için izin aldığı da FBI ifadesinde yer aldı. Ancak saldırının hangi kiliseye düzenlenebileceği ile ilgili bilgiye ulaşılamadı. McVicker telefonda arkadaşına da kilise bilgisi vermedi.

Son haftalarda toplu silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de dün de, üç ayrı eyalette üç kişinin harekete geçmeden gözaltına alındığı açıklanmıştı. Zanlıların saldırı hazırlığında oldukları ve ihbarlar üzerine yakalandıkları bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, El Pasa ve Dayton’da 31 kişinin öldüğü saldırıların ardından, esas gündeme alınması gereken konunun silahlanma yasaları değil akıl hastalıkları olduğunu söylemişti. Trump, “Silah değil, akıl hastalıkları ve nefret tetiği çekiyor” demişti.

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
Johnson: 'Backstop'a Alternatif Bulunmadan Anlaşma Olmaz'Johnson: 'Backstop'a Alternatif Bulunmadan Anlaşma Olmaz'
İspanya’dan İtalya’ya sığınmacı eleştirisiİspanya’dan İtalya’ya sığınmacı eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya'dan İdlib açıklaması!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.