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FBI: Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı planlayan kişi öldürüldü

26.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaletinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneye bombalı saldırı planladığı öne sürülen bir kişinin FBI ile girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

FBI: Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı planlayan kişi öldürüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneye bombalı saldırı planladığı öne sürülen bir kişinin FBI ile girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

FBI'ın açıklamasına göre Belton kentindeki olay Salı günü meydana geldi.

'Irkçı ve hükümet karşıtı biri'

Açıklamada FBI ekibinin, aylardır terörle mücadele kapsamında izlediği Timothy R. Wilson adlı 36 yaşındaki zanlıyı gözaltına almaya çalıştığı sırada çatışma çıktığı belirtildi. FBI, Wilson'ı "ırkçı ve hükümet karşıtı birisi" diye tanımladı.

Yetkililer, daha önce siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulla, bir cami ve bir sinagoga saldırı planladığı öne sürülen Wilson'ın koronavirüs salgınından sonra bir bölge hastanesini hedef almaya karar verdiğini ve patlayıcı için gerekli malzemeyi tedarik ettiğini söyledi.

FBI'ın açıklamasında 'çok sayıda insana zarar vermeyi amaçladığı' öne sürülen Wilson'ın saldırı planladığı hastanenin adına yer verilmedi.

Missouri sağlık dairesinin verilerine göre Çarşamba günü itibarıyla eyalette 356 koronavirüs vakası görüldü. Eyalette hastalıktan sekiz kişi yaşamını yitirdi.

ABD genelinde ölü sayısı 1000'i aşarken, vaka sayısı da 70.000'e yaklaştı.

Koronavirüs

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