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FBI, Michigan Valisi Whitmer’ı kaçırma ve devirme planının engellendiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 23:54 | Son Güncelleme

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma ve devirme planı yapan bir grubun engellediğini açıkladı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Michigan eyalet polisi, hükümet karşıtı aşırılık yanlılarının Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırarak iç savaş başlatma planını bozdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma ve devirme planı yapan bir grubun engellediğini açıkladı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Michigan eyalet polisi, hükümet karşıtı aşırılık yanlılarının Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırarak iç savaş başlatma planını bozdu. Kaçırılma komplosundan kaynaklanan federal suçlamalar nedeniyle en az 6 kişi tutuklandı. Grubun bir üyesinin aşırılık yanlılarının polis memurlarını da öldürmeyi planlamaları üzerine endişeye kapılarak FBI muhbiri olmayı kabul etmesi ile aşırılık yanlısı grup çökertildi.
Grup, kendi kendine yeten yeni bir toplum oluşturmayı isteyen aşırılık yanlılarından oluşuyor. ABD’de iç savaş başlatmak için yaptıkları planlara ise kolluk kuvvetlerini öldürmekle başlayacakları öğrenildi. FBI, grubun Michigan’daki Eyalet Meclis binasına saldırmayı ve Vali Whitmer dahil eyalet yetkililerini kaçırmayı planladıklarını ifade etti. Komplocuların Whitmer’ı tatil evinden kaçırmak istediklerini belirten FBI, 3 Kasım seçimlerinden önce bilinmedik bir yerde Vali Whitmer’ı kendi fikirleri çerçevesinde yargılama planları yaptıklarını açıkladı.
Michigan Başsavcısı Dana Nessel olaya ilişkin yaptığı açıklamada, aşırılık yanlıları tarafından temas kurulan "Wolverine Watchmen" isimli milis grubunun da 7 üyesinin gözaltına alındığını aktardı. Başsavcı, söz konusu kişilerin eyalet kanunlarını çiğnemek, Vali Whitmer’ı kaçırmak için komplo kurmak, eyalet yönetim binasına saldırı planlamak ve iç savaş başlatmaya çalışmaktan alıkonulduklarını açıkladı.
Eyalet Polisi Şefi Joe Gasper ise, "Bu davanın niteliği emsalsizdir. Bize çok canlı bir uyarı yapıyor. Biz bir zaman diliminde, hatta muhtemelen bölücülük ve ülke çapında savaşıyor olsak da kolluk kuvvetleri bir arada durmalı” dedi.
ABD’de Covid-19 kısıtlamalarına karşı olan bir grup Mayıs ayında Vali Whitmer’ın görev yaptığı Michigan Eyalet Meclis binasını basmış, ağır silahlı protestocular acil durum süresini uzatmak isteyen Whitmer’ın odasına girmeye çalışmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunlar çok iyi insanlar, ama kızgınlar. Onlar hayatlarını geri istiyorlar güvenli bir şekilde" demişti.

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