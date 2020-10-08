FBI: "Michigan Valisini Kaçırma Girişimi Engellendi"

FBI Direktörü Christopher Wray, Eylül ayında düzenlenen Kongre oturumlarında, büronun beyazların üstünlüğüne inanan ve anti-faşist gruplar da dahil olmak üzere şiddet ve aşırılık yanlılarına yönelik soruşturmalar yürüttüğünü söylemişti. Wray, soruşturmaların en büyük bölümünün beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplarla ilgili olduğunu kaydetmişti.

Son aylarda ABD'nin iç güvenlik yazışmalarında, şiddet ve aşırılık yanlılarının seçimle ilgili hedeflere yönelik tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıların yer aldığı bildirildi. Bu endişe, Corona virüsü salgını, siyasi gerilimler, iç huzursuzluk ve yabancı dezenformasyon kampanyaları nedeniyle artmıştı.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel suçlamaları duyurmak için yaptığı basın toplantısında, "Çabalarımız sayesinde, kolluk kuvvetlerinin, hükümet yetkililerinin ve halkın hayatını tehlikeye atacak geniş kapsamlı planlar ortaya çıktı’’ dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun yayınladığı açıklamaya göre grup, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın eleştirilerine sık sık hedef olan Demokrat Vali Gretchen Whitmer'ı, 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde kaçırmayı planladı.

Aralarında Wolverine Watchmen milis grubuyla bağlantılı yedi kişinin de bulunduğu 13 kişi, Michigan valisini kaçırma ve eyalet başkenti binasına saldırı planlamaktan tutuklandı.

“Ömür boyu hapis cezası alabilirler”

ABD'nin Michigan eyaletinin batı bölgesi savcısı Andrew Birge, FBI'ın bir grup kişinin Michigan hükümetinin "şiddet kullanılarak devrilmesini" tartıştığını sosyal medya üzerinden fark ettiğini ve bu grup içindeki gizli kaynaklar üzerinden aylarca soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Birge, tutuklanan şüphelilerin, Whitmer'ı kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceklerini söyledi. Altı kişinin isimleri Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta olarak açıklandı.

Birge, Whitmer'ın evinin hedef alınacağını belirterek, "Özellikle Fox ve Croft, polisi evden uzaklaştırmak için patlayıcı cihazlar kullanmayı tartıştı. Fox patlayıcı yerleştirmek için, bir Michigan otoyol köprüsünün ayaklarını bile kontrol etti" dedi.

Birge ayrıca güvenlik güçlerinin, bazı komplocuları, eyaletin doğu yakasında patlayıcılar için bağış toplamak ve taktik teçhizat alışverişi yapmak için toplandıkları sırada tutukladığını açıkladı.