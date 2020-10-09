FBI Michigan Valisi’ni ‘kaçırma ve devirme’ girişiminin engellendiğini açıkladı

Michigan Başsavcısı Dana Nessel düzenlediği basın toplantısında, "Şüpheliler yasaları uygulamakla yükümlü kişilerin ev adreslerini onlara saldırı düzenlemek için belirlemek, iç savaş çıkarma amacıyla şiddet eylemleri tehdidinde bulunmak, Michigan eyaletinin kongre binasına saldırı düzenlemek ve Michigan Valisi'nin de aralarında olduğu eyalet yetkililerini kaçırmak için bir operasyon planlamakla suçlanıyorlar" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun yayımladığı açıklamaya göre grubun planları arasında, "ABD anayasasını ihlal ettiklerini düşündükleri" eyalet yönetimini devirmek de vardı.

Whitmer, sıkı karantina önlemlerini desteklediği için koronavirüs şüphecileri tarafından hedef gösteriliyordu. Mayıs ayında önlemlerin kaldırılmasını isteyen silahlı protestocular eyaletin kongre binasını basmıştı.

Aralarında Wolverine Watchmen milis grubuyla bağlantılı yedi kişinin de bulunduğu 13 kişiye mahkeme tarafından suçlamalar yöneltildi.

Whitmer, Donald Trump'ı suçladı

Whitmer Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İşimin zor olacağını biliyordum ama dürüst olmak gerekirse bu kadarını ben bile tahmin etmezdim" dedi. Whitmer, saldırı planıyla ilgili olarak aşırı sağcı grupları kınamayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ı suçladı.

Whitmer, "Daha geçen hafta, ABD Başkanı Amerikan halkının önüne çıktı ve bu iki Michigan kökenli milis grup gibi beyazların üstünlüğünü savunanları kınamayı reddetti" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı yazılı açıklamada Başkan Trump'ın her türlü nefret söylemini kınadığını belirterek bu suçlamalara yanıt verdi.

McEnany, "Vali Whitmer bu saçma suçlamaları yönelterek kutuplaşmanın tohumlarını atıyor" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump, geçen hafta Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile yaptığı canlı tartışma programında beyazların üstünlüğünü savunanları kınaması istendiğinde, bu gruplara "Geri çekilin ve bekleyin" demiş, asıl sorun yaratanların aşırı sağcı gruplar değil, Antifa gibi sol eğilimli gruplar olduğunu söylemişti.