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FBI Michigan Valisi’ni ‘kaçırma ve devirme’ girişiminin engellendiğini açıkladı

09.10.2020 02:16 | Son Güncelleme

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan'ın Demokrat Partili Valisi Gretchen Whitmer'ı "kaçırma ve devirme girişiminin engellendiğini" duyurdu. Whitmer, sıkı karantina önlemlerini desteklediği için koronavirüs şüphecileri tarafından hedef gösteriliyordu.

FBI Michigan Valisi’ni ‘kaçırma ve devirme’ girişiminin engellendiğini açıkladı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan'ın Demokrat Partili Valisi Gretchen Whitmer'ı "kaçırma ve devirme girişiminin engellendiğini" duyurdu.

Aralarında Wolverine Watchmen milis grubuyla bağlantılı yedi kişinin de bulunduğu 13 kişiye mahkeme tarafından suçlamalar yöneltildi.

Whitmer, sıkı karantina önlemlerini desteklediği için koronavirüs şüphecileri tarafından hedef gösteriliyordu. Mayıs ayında önlemlerin kaldırılmasını isteyen silahlı protestocular eyaletin kongre binasını basmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun yayımladığı açıklamaya göre grubun planları arasında, "ABD anayasasını ihlal ettiklerini düşündükleri" eyalet yönetimini devirmek de vardı.

Mayıs ayında Michigan eyaletinin kongre binasını silahlı protestocular basmıştı

Michigan Başsavcısı Dana Nessel düzenlediği basın toplantısında, "Şüpheliler yasaları uygulamakla yükümlü kişilerin ev adreslerini onlara saldırı düzenlemek için belirlemek, iç savaş çıkarma amacıyla şiddet eylemleri tehdidinde bulunmak, Michigan eyaletinin kongre binasına saldırı düzenlemek ve Michigan Valisi'nin de aralarında olduğu eyalet yetkililerini kaçırmak için bir operasyon planlamakla suçlanıyorlar" dedi.

Whitmer, Donald Trump'ı suçladı

Whitmer Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İşimin zor olacağını biliyordum ama dürüst olmak gerekirse bu kadarını ben bile tahmin etmezdim" dedi. Whitmer, saldırı planıyla ilgili olarak aşırı sağcı grupları kınamayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ı suçladı.

Whitmer, "Daha geçen hafta, ABD Başkanı Amerikan halkının önüne çıktı ve bu iki Michigan kökenli milis grup gibi beyazların üstünlüğünü savunanları kınamayı reddetti" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı yazılı açıklamada Başkan Trump'ın her türlü nefret söylemini kınadığını belirterek bu suçlamalara yanıt verdi.

McEnany, "Vali Whitmer bu saçma suçlamaları yönelterek kutuplaşmanın tohumlarını atıyor" dedi.

Karantina önlemlerini protesto edenler Whitmer'i Hitler'e benzetmişti

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump, geçen hafta Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile yaptığı canlı tartışma programında beyazların üstünlüğünü savunanları kınaması istendiğinde, bu gruplara "Geri çekilin ve bekleyin" demiş, asıl sorun yaratanların aşırı sağcı gruplar değil, Antifa gibi sol eğilimli gruplar olduğunu söylemişti.

FBI'ın yazılı ifadesinde, Büro'nun eyalet yönetimlerini "şiddet yoluyla devirmekten" söz eden gruptan 2020'nin başında sosyal medya üzerinden haberdar olduğu ve gizli kaynaklar aracılığıyla grubun hareketlerini izlemeye aldığı bildirdi.

FBI'ın ifadesinde, aşırı sağcı kılığına girmiş bir ajanın Michigan merkezli milis grupların Haziran ayında Ohio'da düzenledikleri bir toplantıya katıldığı ve milislerin bu toplantıda "ABD anayasasını ihlal ettiğine inandıkları" eyalet yetkililerini devirmenin yollarını tartıştıkları kaydedildi.

Bu kişilerin, eyaletin kongre binasını basmak ve valinin de aralarında olduğu yetkilileri kaçırmak için 200 kişi toplamayı istedikleri kaydediliyor.

Yetkililer, grubun, Demokrat Vali Gretchen Whitmer'ı, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce kaçırmayı planladığını bildirdi. Bu gerçekleşmezse valiyi evinden kaçırmayı planladıkları, bunun için de tatillerini geçirdiği evi "izlemeye aldıkları" öğrenildi.

FBI, grubun farklı eyaletlerde silahlı eğitimlere katıldıklarını, bunlarla ilgili görüntüler olduğunu ve hatta zaman zaman bomba yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Federal suçlarla yargılanan 6 kişi, Adam Fox, Barry Croft, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Casert ve Ty Garbin, Whitmer'ı kaçırmayı planlamaktan suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Diğer 7 kişi ise kaçırma planıyla ilgili olarak "terörizm ve çete kurma ile ilgili suçlardan" eyalet mahkemesinde yargılanacak.

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