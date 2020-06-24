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FBI: “NASCAR Pilotuna Irkçı Tehdit Yok’’

24.06.2020 21:21 | Son Güncelleme

NASCAR’da yarışan tek siyah pilot Bubba Wallace’ın ekip garajında bulunan ve ırkçılık sembolü kabul edilen ilmikle ilgili soruşturma sona erdi. Federal suç işlenmediği sonucuna varan FBI, ilmiğin Ekim ayından beri Alabama’daki Talledaga Superspeedway pisti garajında bulunuyor olabileceğini belirtti

FBI: “NASCAR Pilotuna Irkçı Tehdit Yok’’

ABD’nin en çok izlenen spor etkinliklerinden NASCAR’da yarışan tek siyah pilot Bubba Wallace’ın ekip garajında bulunan ve ırkçılık sembolü kabul edilen ilmikle ilgili, Adalet Bakanlığı soruşturması sona erdi. Federal suç işlenmediği sonucuna varan bakanlık, ilmiğin geçen Ekim ayından beri Alabama’daki Talledaga Superspeedway pisti garajında bulunuyor olabileceği belirtildi.

Bakanlığa bağlı Federal Soruşturma Bürosu (FBI), “Olayla ilgili bulgu ve kanıtların titizlikle incelenmesi sonucu ortada federal bir suç olmadığı sonucuna vardık’’ açıklamasını yaptı.

NASCAR’dan yapılan açıklamada da bulunan ilmiğin garaj kapısını çekme halatı olduğu bildirildi. NASCAR Başkanı Steve Phelps, “FBI ve Adalet Bakanlığı Talledaga Superspeedway pistindeki soruşturmalarını tamamladı ve Bubba Wallace’ın bir nefret suçunun hedefinde olmadığı sonucuna vardı. Bu umabileceğimiz en iyi sonuç’’ dedi.

Phelps, böyle bir ırkçı eylem hiç gerçekleştirilmemiş olsa da bile, olayın ardından yaşananların spor tarihinin en güçlü anlarından biri olduğunu söyledi. NASCAR Başkanı, “Biz büyük bir aileyiz. Hepimiz ailemizin bir üyesine birinin saldırdığını düşündük ama durumun bu olmadığı ortaya çıktı. Bubba Wallace ve 43 ekibini herkesin desteklemiş olması ise tüm spor tarihi açısından önemli’’ dedi.

Hafta başındaki yarışta diğer pilotlar ve teknik ekipler, Wallace’ın arkasında sıraya girmiş ve ulusal marş ve tören için aracını pit alanının önüne çekmesine yardım etmişlerdi. Yarışı 14’üncü bitiren Wallace, ırkçılığa karşı zafer kazandığını söylemişti.

Wallace, George Floyd’un ölümüyle başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle bir kez daha gündeme gelen ve kölelik dönemini çağrıştırdığı gerekçesiyle birçok eyalette resmi kurumlarda kullanılması yasaklanan Konfederasyon bayrağının NASCAR yarışları bünyesinden kaldırılmasına öncülük etmişti.

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