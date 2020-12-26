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FBI Nashville'deki patlamayı soruşturuyor

26.12.2020 12:45 | Son Güncelleme:
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FBI Nashville'deki patlamayı soruşturuyor

ABD'nin Nashville kentinde meydana gelen patlamanın ardından FBI olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Emniyet birimleri, bir karavanın içine yerleştirilen patlayıcının kasıtlı olarak infilak ettirildiği görüşünde.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de Noel sabahı meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından, ülkenin federal polis örgütü olan FBI olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisten yapılan açıklamada, bir karavanın içine yerleştirilen patlayıcının kasıtlı olarak infilak ettirildiğinden yola çıkıldığı bildirildi. Nashville Polis Teşkilatı Başkanı John Drake, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, karavandan dışarıya verilen ve önceden kaydedilen bir sesin, patlama olacağına dair çevredekileri uyardığı ve dakikalar boyunca bölgedeki insanların tahliye edilmesine yönelik çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Nashville kentinin turistik merkezinde meydana gelen patlama öncesinde, polise çok sayıda çağrı geldiği ve polisin olay yerine çağırdığı bomba imha ekiplerinin bölgeye gidişleri sırasında patlamanın yaşandığı belirtiliyor. Patlamanın meydana geldiği sabah saatlerinde, Noel tatilinin de etkisiyle mağaza, büro ve dükkanların kapalı olması ve karavandan yayınlanan uyarı sonucu insanların bölgeden uzaklaştırılması sayesinde olası çok sayıda can kaybının önüne geçildiği ifade ediliyor.

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, patlamanın yaşandığı çevrede maddi hasarın ise büyük olduğunu dile getirdi. 41 mağaza ve dükkanda hasar meydana geldiğini vurgulayan Cooper, "Saldırının amacı, barış ve umut zamanı olan Noel'de korku ve kargaşa yaratmaktı" dedi. Patlamanın ardından, cuma akşam saatlerinde bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bir telekomünikasyon şirketinin binasında meydana gelen hasar nedeniyle, kentin bazı kesimlerinde telefon ve internet bağlantılarında kesintiler yaşandı. Bu sebepten dolayı Nashville Havalimanı'nda da işlem yapılamadığı için uçuş trafiği bir süre durduruldu.

dpa,Reuters / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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