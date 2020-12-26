FBI Nashville'deki patlamayı soruşturuyor

Emniyet birimleri, bir karavanın içine yerleştirilen patlayıcının kasıtlı olarak infilak ettirildiği görüşünde.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de Noel sabahı meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından, ülkenin federal polis örgütü olan FBI olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisten yapılan açıklamada, bir karavanın içine yerleştirilen patlayıcının kasıtlı olarak infilak ettirildiğinden yola çıkıldığı bildirildi. Nashville Polis Teşkilatı Başkanı John Drake, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, karavandan dışarıya verilen ve önceden kaydedilen bir sesin, patlama olacağına dair çevredekileri uyardığı ve dakikalar boyunca bölgedeki insanların tahliye edilmesine yönelik çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Nashville kentinin turistik merkezinde meydana gelen patlama öncesinde, polise çok sayıda çağrı geldiği ve polisin olay yerine çağırdığı bomba imha ekiplerinin bölgeye gidişleri sırasında patlamanın yaşandığı belirtiliyor. Patlamanın meydana geldiği sabah saatlerinde, Noel tatilinin de etkisiyle mağaza, büro ve dükkanların kapalı olması ve karavandan yayınlanan uyarı sonucu insanların bölgeden uzaklaştırılması sayesinde olası çok sayıda can kaybının önüne geçildiği ifade ediliyor.