FBI: “Nefret Suçları Son Üç Yılda %21 Oranında Arttı”

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) açıkladığı yeni rapora göre, ABD’de nefret suçları geçtiğimiz yıl içinde yüzde 2,7 oranında arttı. Nefret suçlarının 2018 yılında hafif bir düşüşün ardından, Başkan Trump’ın görevdeki ilk üç yılında, yaklaşık yüzde 21 oranında yükseldiği belirtiliyor. Pazartesi günü açıklanan raporda, 2018 yılında 7,120 nefret suçunun işlendiği; geçtiğimiz yıl bu sayının 7,314’e yükseldiği belirtildi. ABD’de nefret suçu yasaları ABD’de nefret suçu yasaları, savcıların elinde verilecek cezanın güçlendirilmesini sağlayan araçlar. Tüzükler eyalet savcılarının ve federal savcıların bir zanlıya daha sert ceza verilmesini talep etmelerinin önünü açıyor. 2018 yılında hafif bir düşüşün ardından, nefret suçlarının Başkan Donald Trump’ın görevdeki ilk üç yılında yaklaşık yüzde 21 oranında yükseldiği belirtiliyor. Bu dönemde aşırı sağ hareketin gittikçe daha fazla şiddete başvurduğu belirtiliyor. Trump beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupları daha sonra kınasa da, aşırıcı grupları izleyen kurumlar, Başkan tarafından kötülenen grupları hedef alan nefret suçlarında keskin bir artışın görüldüğüne dikkat çekiyor.

Örneğin, FBI’ın raporunda yer alan verilerde, Trump’ın görevdeki ilk üç yılında Latin karşıtı nefret suçlarının yüzde 53 oranında artış gösterdiği görülüyor. California Eyalet Üniversitesi (CSU) Nefret Suçları ve Aşırıcılık Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Brian Levin, “Nefret suçlarında son yıllarda görülen artış, farklı mağdur grupları hedef alan saldırıların artmasıyla sonuçlanan daha gaddar bir ortamın olduğunu gösteriyor. Oranlardaki bu artış en şiddetli suçlarda yaşanan artışın da bir sonucu oluyor” sözleriyle değerlendirdi. FBI nefret suçlarını ırk, etnik köken, din, cinsel yönelim, cinsiyet, engellilik gibi sebeplerle düzenlenen ve suç teşkil eden davranışlar olarak tanımlıyor. Nefret suçlarının çoğu şiddet içermese de, raporda saldırı ve cinayet gibi şiddete başvurulan suç oranlarında da artışın yaşandığı görülüyor. Rapora göre, nefret temelli cinayet oranı 2019 yılında 51’e yükseldi. Bu, rekor bir sayı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir markette 23 kişinin öldüğü saldırı da cinayetle sonuçlanan nefret suçları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yılın nefret sebebiyle işlenen cinayetlerin peş peşe artış gösterdiği üçüncü yıl olduğu belirtiliyor. Nefret ve Aşırıcılık Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplar ve diğer aşırı sağcı grupların işledikleri cinayetlerin de üç yıl üst üste artış gösterdiği görülüyor. “Nefret temelli saldırılar 2001 yılından bu yana en yüksek seviyede” Nefret ve Aşırıcılık Araştırmaları Merkezi’nin raporunda, “Irkçı katillerin 2018 yılında aşırıcılar tarafından işlenen cinayetlerin tamamından da fazla bir sayıyla aşırıcı cinayetler kategorisinde üst sırada olduğu” belirtiliyor. FBI raporuna göre, altı yıldır üst üste yükselişin görüldüğü nefret temelli saldırıların oranı da 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Raporda, 2018 yılında 818; 2019 yılında ise 866 ağır fiili saldırının gerçekleştirildiği belirtiliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında bildirilen nefret suçlarının çoğunun ırk, etnik köken ver din sebebiyle işlendiği kaydediliyor.