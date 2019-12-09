‘FBI Rusya Soruşturmasında Haklıydı’

Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi tarafından hazırlanan bir raporda, FBI’ın Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki ilişkiler konusunda soruşturma başlatmada haklı olduğu ve siyasi taraflılıkla hareket etmediği belirtildi. Bununla birlikte rapor, FBI’ın yönetim zincirine kadar uzanan “ciddi düzeyde ihmaller” olduğu tespitine yer verdi.
Dairenin başındaki Michael Horowitz'in hazırladığı rapor bir yandan Trump ve destekçileri tarafından Rusya soruşturmasına tepki bağlamında sürekli tekrarlanan teori ve eleştirileri reddederken, diğer yandan da FBI içerisindeki hatalar ve yanlış kararlara işaret ediyor. Yani rapor ne Trump’ın destekçilerine ne de karşıtlarına tamamen destek veriyor.
Başkan Trump da raporun içeriğinden beklentileri düşüren mesajlar vermişti. Trump, Adalet Bakanı William Barr tarafından özel olarak seçilen savcı John Durham’ın yine Rusya soruşturmasıyla ilgili kendi ayrı raporunu daha hevesle beklediğini söylemişti.
Adalet Bakanı Barr, bakanlık denetim dairesinin, Rusya soruşturması için yeterli miktarda delil bulunduğu tespitini reddetti.
Barr yaptığı açıklamada, “Denetim Dairesi’nin raporu, FBI’ın, atılan adımları haklı kılmak için yetersiz olduğunu düşündüğüm en zayıf şüphelere dayanarak Amerikan başkanlık seçimleri kampanyası üzerinde müdahaleci bir soruşturma başlattığını açıkça ortaya koyuyor” dedi.
Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi, gizli nitelikteki Dış İstihbarat İzleme Mahkemesi’ne Trump kampanyasının eski danışmanlarından Carter Page’ın görüşmelerinin takip altına alınması için yapılan izin başvuruları ve daha sonra bu izinlerin sürelerinin uzatılmasında 17 adet “ciddi hata ya da ihmal” tespit etti. Rapora göre, bu yapılan hatalar, başvuruların dayandırıldığı gerekçeleri gerçekte olduğundan daha güçlü gösterdi.
Ancak rapor, FBI’ın Page’ı gizli dinlenmesini haklı bulurken, bu süreçte herhangi bir siyasi amaç güdüldüğü yönünde belgelenmiş ya da sözel kanıtın olmadığını kaydetti.
Cumhuriyetçiler, FBI’ın soruşturma açma kararında, eski İngiliz casus Christopher Steele’ın hazırladığı raporu kısmen dayanak almasını uzun zamandır eleştiriyor. Bunun nedeni de Steele’in araştırmasının Demokratlar ve seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton tarafından finanse edildiğinin ortaya çıkması ve bu bilginin Carter Page’in izlenmesi için onay veren mahkemeden gizlenmesi.
Rapora göre, FBI Steele’in geçmişte muhbir olarak yerine getirdiği görevleri olduğundan daha önemli gösterdi ve bunu yapmak için de bazı ayrıntıları gizledi.
Raporun yayınlanması, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun Başkan Trump hakkındaki azil oturumuyla aynı güne denk geldi.
FBI’in 2016 yılının Temmuz ayında başlattığı Rusya soruşturmasını daha sonra özel yetkili olarak görevlendirilen Robert Mueller devralmıştı. FBI soruşturmayı, Trump kampanyasında bir dönem danışmanlık yapmış olan George Papadopoulos’un Rusya’nın çalınan e-postalar sayesinde Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgilere sahip olduğunu kamuoyundan önce bildiğini öğrenmesi üzerine başlatmıştı. Rus istihbarat yetkililerince hack’lenen Demokratlar’a ait e-posta hesapları WikiLeaks tarafından seçimlerden birkaç hafta önce yayınlanmıştı. Amerikalı yetkililer, bunun Clinton’ın kampanyasına zarar verme ve Trump’a yardımcı olma yönünde bir gayret olduğunu belirtmişti.
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