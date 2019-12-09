‘FBI Rusya Soruşturmasında Haklıydı’

Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi tarafından hazırlanan bir raporda, FBI’ın Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki ilişkiler konusunda soruşturma başlatmada haklı olduğu ve siyasi taraflılıkla hareket etmediği belirtildi. Bununla birlikte rapor, FBI’ın yönetim zincirine kadar uzanan “ciddi düzeyde ihmaller” olduğu tespitine yer verdi.

Dairenin başındaki Michael Horowitz'in hazırladığı rapor bir yandan Trump ve destekçileri tarafından Rusya soruşturmasına tepki bağlamında sürekli tekrarlanan teori ve eleştirileri reddederken, diğer yandan da FBI içerisindeki hatalar ve yanlış kararlara işaret ediyor. Yani rapor ne Trump’ın destekçilerine ne de karşıtlarına tamamen destek veriyor.

Başkan Trump da raporun içeriğinden beklentileri düşüren mesajlar vermişti. Trump, Adalet Bakanı William Barr tarafından özel olarak seçilen savcı John Durham’ın yine Rusya soruşturmasıyla ilgili kendi ayrı raporunu daha hevesle beklediğini söylemişti.

Adalet Bakanı Barr, bakanlık denetim dairesinin, Rusya soruşturması için yeterli miktarda delil bulunduğu tespitini reddetti.