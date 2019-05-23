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FBI üst düzey yetkilisi: ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey yetkilisi, ülkede son dönemde yaşanan beyaz ırkçılık olaylarında artış olduğunu belirtti.

FBI üst düzey yetkilisi: ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

CNN International'ın FBI'dan üst düzey bir terörle mücadele yetkilisine dayandırdığı haberde, ülkede son aylarda beyaz ırkçıların yaptığı saldırılarda ciddi artış gözlendiği kaydedildi.

Yetkili, "Suriye'de IŞİD'in hilafetinin düşmesinin ardından uluslararası terör tehditleri sabit kalırken, FBI ülke içinde artan beyaz ırkçılık terörü vakalarıyla boğuşuyor." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK BİR MESELE"

FBI yetkilisi, beyaz ırkçılık saldırılarına ilişkin sayı vermedi.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan da yaptığı açıklamada, beyaz ırkçılığı "aşırılıkçı şiddet" ve "büyük bir mesele" olarak niteleyerek, giderek büyüyen ve endişe uyandıran bir tehdit olduğuna dikkati çekmişti.

(AA)

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ABD FBI beyaz ırkçılık

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