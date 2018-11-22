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FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. (25) Samsun'da gözaltına alındı.

Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu.

İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Samsun FBI operasyon gözaltı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi koskoca Siber Polis ve Fbı Baskın yapıyor.Fakat adam kontrollü serbest hayret.Salıverecektiniz madem neden o kadar kişi uğraşıp aldınız.
fbi yin aradigi operasyon yaptigi adam adli kontrolle serbest kalmis :)
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