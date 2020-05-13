HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı

FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 07:07 | Son Güncelleme

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen terör saldırısında El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilinin ismini "yanlışlıkla" açıkladı.

FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı

Yahoo News'in özel haberine göre, FBI, 11 Eylül kurbanlarının aileleri tarafından açılan davalarda sunulan dosyalardan birinde, 1999-2000 yıllarında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Mussaed Ahmed el Cerrah'ın ismini silmeyi unutarak olaya ilişkin en büyük sırlardan birini de açıklamış oldu.

Üst düzey FBI yetkilisi tarafından kaleme alınan ve bu hafta içi kamuya açılan mahkeme belgesinde, el Cerrah'ın 11 Eylül'de "İkiz Kuleler" olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine intihar saldırısı düzenleyen El Kaide mensubu iki saldırgana yardım ettiğinden şüphelenildiği kaydedildi.

FBI'IN "SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTISINI ÖRTBAS" ETTİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN İLK DELİL OLABİLİR

Belgede, el Cerrah'ın şu anda nerede olduğunun bilinmediği ancak bu kişinin saldırganlara yardım için ABD'den iki kişiyi ayarladığına dair suçlamalar bulunduğu belirtildi.

11 Eylül Saldırısı Kurbanları Sözcüsü Brett Eagleson ise ilk kez saldırıyı araştıran FBI ajanlarının, saldırganlar ile Suud Büyükelçiliği arasındaki bağları örtbas ettiğine dair ciddi bir delil olduğunu ifade etti.

Yahoo'nun haberi üzerine söz konusu belgeyi geri çeken FBI, belgenin yanlışlıkla dava dosyasına konulduğunu kaydetti.

11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Dünya sistemi kilitlendiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Dünya sistemi kilitlendi
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun: Böyle bitmemeliydi!

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun: Böyle bitmemeliydi!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Önder'den İYİ Parti'ye yanıt

Önder'den İYİ Parti'ye yanıt

Sakarya'da gergin gece! Polis her yerde onları arıyor

Sakarya'da gergin gece! Polis her yerde onları arıyor

ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporundaki Türkiye detayı

ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporundaki Türkiye detayı

Esenyurt'ta kan donduran cinayet!

Esenyurt'ta kan donduran cinayet!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kesin korunacak hassas alan ilan edildiler

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de!

Sakarya'da gergin gece! İki gurubun kavgası kanlı bitti

Sakarya'da gergin gece! Polis her yerde onları arıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Dünya sistemi kilitlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Dünya sistemi kilitlendi

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Düzce Valiliği'nden kuş gribi uyarısı

Düzce Valiliği'nden kuş gribi uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.