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  4. FBI yine Apple tarafından red mi edildi?

FBI yine Apple tarafından red mi edildi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Apple müşteri fark etmeksizin gizlilik konusunda sergilediği politikalar ile geçtiğimiz yıllarda çok eleştirilmişti. Amerika’da yaşanan terör saldırısının zanlısının iPhone şifresini soruşturma doğrultusunda kıramayan FBI, Apple’dan yardım istemişti. Ancak Apple, gizlilik politikasını öne sürerek FBI ve CIA‘e yardım etmeyi red etmişti.

FBI yine Apple tarafından red mi edildi?

Bugün ise yine FBI’ya Apple yolları göründü. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri‘nin Florida eyaletindeki Pensacola deniz üssüne saldırı düzenlenmişti.

Terörist; saldırı öncesinde Twitter hesabından; “Ey Amerikan halkı, Amerikalı olduğunuz için size karşı değilim. Sizden nefret ediyorum çünkü her gün sadece Müslümanlara değil insanlığa karşı suçları destekliyor, finanse ediyorsunuz ve işliyorsunuz.” şeklinde tweet atmıştı.

Bu terör saldırısında üç Amerikalı denizci hayatını kaybetmişti. Terör saldırısını düzenleyen Muhammed Alshamrani isimli saldırgan düzenlenen operasyon sonrası öldürülmüştü. Amerika’ya karşı olup Amerikan malı olan iPhone kullanan Muhammed Alshamrani, FBI’ın Apple’a başvurmasına neden oldu.

FBI, Muhammed Alshamrani’nin iPhone’unun şifresini açmayı başaramadığı için Cupertinolu firmadan yardım istedi. Apple ise bu yardım başvuru sonrasında “FBI, bir ay önce bu dava ile ilgili bizden bilgi istediğinde, elimizdeki tüm verileri onlara verdik.” açıklamasında bulundu.

Apple’ın iPhone’un şifresini kırıp kırmadığı ise tam net olarak bilinmiyor. Ancak aktarılan bilgilere göre; Apple, nihayet gizlilik politikasında bu tür terör saldırılarında esneklik yapmaya başladı. Bu yüzden teröristin iCloud bilgileri dahil tüm verileri FBI’a verilmiş olabilir.

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