FBI'a Teslim Olan Bannon Serbest Bırakıldı

Hakkındaki "Kongre’ye itaatsizlik" suçlamasıyla bu sabah Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Kongre soruşturmasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olarak, ilk kez federal mahkemede, Sulh Hakimi Robin Meriweather'ın huzuruna çıktı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Bannon, Perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak.

Duruşmadan sonra federal adliye binasının dışında gazetecilere açıklama yapan Bannon, Başkan Joe Biden'ı, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ve Adalet Bakanı Merrick Garland'ı hedef aldı.

Duruşma sırasında, Bannon iki avukatıyla sık sık görüştü. Bannon’ın mahkeme salonunda ara sıra gülümsediği görüldü. Bir mahkeme çalışanın talebi üzerine, Bannon elini kaldırdı ve duruşma öncesi tahliye koşullarına uymaya yemin etti.

Bannon, başkent Washington’daki FBI binasına girişinde bir grup gazeteciye, "Biden rejimini deviriyoruz" demişti.

Bannon, Cuma günü, federal büyük jüri tarafından, 6 Ocak saldırısı kapsamındaki olayları soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu’na ifade vermeyi ve Kongre'ye belge sunmayı reddettiği gerekçeleriyle Kongre’ye itaatsizlikle suçlanmıştı.

Bannon, sosyal medya web sitesi GETTR'de canlı yayın yapan bir kameraya bakarak, destekçilerine seslendi.

Siyah giysinin üzerine zeytin yeşili bir palto giyen ve siyah yüz maskeleri de dahil olmak üzere siyah giyinmiş korumaların eşlik ettiği Bannon, "Odağınızı dağıtmayın. Bunların hepsi (kuru) gürültü" dedi.

Adalet Bakanlığı, Kongre'ye itaatsizliğin bir yıla kadar hapis ve maksimum bin ABD Doları para cezası ile cezalandırılabilecek bir suç olduğunu açıkladı.

Bannon, Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun, Kongre'nin Trump'ın Biden'a karşı seçimi kaybettiğinin resmen onaylamasını engellemek için Kongre’ye düzenlediği başarısız baskın girişiminde bulunduğu 6 Ocak'a kadar geçen süre hakkında ifade vermesi emredilen, Trump'a yakın 30'dan fazla kişiden biri.

Trump, baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komisyonu engellemeye çalıştı ve eski danışmanlarına işbirliği yapmamaları talimatını verdi.

Bannon, Trump'ın

