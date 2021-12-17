FBI'dan Ajan Operasyonu

Uzun yıllardır ABD Savunma Bakanlığı’yla iş yapan bir firmanın personeli olarak çalışan bir mühendis, gizli bilgileri Rus ajanı olduğunu sandığı bir kişiye vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı açıklamasına göre, mühendisin bilgileri verdiği ve Rus ajanı olduğunu sandığı kişi FBI görevlisiydi.

FBI, Güney Dakota’da 63 yaşındaki John Murray Rowe Jr isimli kişiye güvenlik sorunları nedeniyle işten kovulmasının ardından operasyon düzenledi. Yetkililer, söz konusu kişinin potansiyel bir tehlike oluşturduğunun anlaşılması üzerine işten çıkarıldığını belirrtiyorlar.

Yürütülen operasyon kapsamında Rowe, 2020 yılının Mart ayında Rus ajanı olduğunu sandığı FBI görevlisine 300’den fazla e-posta yazışmasını gönderdi. Hakkında düzenlenen iddianameye göre Rowe, gönderdiği epostalardan birinde ABD ordusunda kullanılan askeri jetlere dair bazı gizli bilgileri de karşı tarafa yolladı.

Mahkeme kayıtlarına göre Rowe, yaklaşık 40 yıl Savunma Bakanlığı’yla sözleşmeli bir firmada personel olarak çalıştı ve bugüne dek gerekli güvenlik soruşturmalarından geçmiş biri.

Rowe, iddianamede ismi açıklanmayan firmadan 2018 yılının Mart ayında kovuldu. Firmanın, havacılık endüstrisi alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan mühendis bugün hakim karşısına çıkarılacak. Bundan iki ay önce de Maryland’te bir çift Rus ajanı oldukları FBI çalışanına gizli bilgiler temin ederken yakalanmışlardı.

