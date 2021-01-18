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FBI’dan Biden’ın yemin töreninde görev alacak Ulusal Muhafızlara “güvenlik soruşturması”

18.01.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninde görev alacak Ulusal Muhafızları güvenlik soruşturmasından geçiriyor.ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasında bu yana başta başkent Washington DC olmak üzere tüm eyaletlerde güvenlik seviyeleri arttırıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninde görev alacak Ulusal Muhafızları güvenlik soruşturmasından geçiriyor.
ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasında bu yana başta başkent Washington DC olmak üzere tüm eyaletlerde güvenlik seviyeleri arttırıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafızı hakkında güvenlik soruşturması başlattı. FBI’ın soruşturmayı Ulusal Muhafızlar içerisinde tören sırasında sabotaj ve saldırı düzenleyebilecek Trump fanatikleri olabileceği endişesi ile başlattığı öne sürüldü.
Washington DC Ulusal Muhafızları Komutanı Binbaşı General William Walker ise bir televizyon programına verdiği demeçte, “Eyaletlerinden ayrılmadan önce taranıyorlar. Bu bir kimlik doğrulama süreci. Gerçekten sokağa çıkana kadar tekrar tekrar taranıyorlar” ifadelerini kullandı. Walker, Ulusal Muhafızların servise girdiklerinde güvenlik soruşturmasına tabi tutulduklarını ve bunun soruşturmada başka bir katman olduğunu vurguladı.
25 bin Ulusal Muhafız, 20 Ocak’a kadar taranmış olacak ve aralarında şüpheli görülenlerin görev yerleri değiştirilecek.
Bir ordu sözcüsü geçtiğimiz hafta ABD basınına yaptığı yazılı açıklamada, başkentteki Ulusal Muhafızların takım arkadaşlarında uygun olmayan bir şey görürler veya duyarlarsa bunu emir komuta zincirlerine bildirmeleri için ek eğitim verildiğini belirterek, "Orduda aşırılığa yer yok ve her raporu ayrı ayrı inceleyip uygun önlemleri alacağız” demişti.

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