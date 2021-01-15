FBI’dan Kongre Baskınının Ardından 100’den Fazla Tutuklama

Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri Kevin Seefried ve oğlu Hunter’ın Delaware eyaletinin Wilmington kentinde polise teslim olduklarını doğruladı.

Kongre olayları nedeniyle tutuklananların kimlikleri de açıklanmaya başlandı. Federal güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Kongre saldırısı sırasında bina içinde Konfederasyon (ABD İç Savaşı’nda isyancı Güney eyaletlerini temsil eden birlik) bayrağı taşırken fotoğraflanan bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Kongre olaylarında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

FBI Başkanı Christopher Wray, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i yemin töreninin güvenliği konusunda bilgilendirmek için verdiği özel brifingde 6 Ocak’taki Kongre olaylarından bu yana 200 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Wray, “Kim olduğunuzu biliyoruz, eğer oradaysanız, FBI ajanları sizi bulacak” dedi.

Polis belgelerinde baba oğul Seefried’lere “izinsiz girme” ve “mülke zarar verme” gibi kabahat suçları yöneltileceği belirtildi.

FBI, sosyal medyada yayınladığı bir bültende ve başka kanallarda Seefried’in dört fotoğrafını yayınlayarak hakkında bilgi istemişti. Bu fotoğraflarda Seefried, Kongre’de büyük bir konfederasyon bayrağını taşırken görülüyordu.

1861-1865 yılları arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı konfedere güney eyaletlerinin yenilgisi ve kölelerin özgürlüğe kavuşmasıyla sonuçlanmış, ancak konfederasyon bayrağı sıkça kullanılan ve tartışma yaratan tarihi simgelerden biri haline gelmişti.

İç Savaş tarihçisi ve yazar John Reeves’e göre, geçmişi ABD İç Savaşı’na dayanan bayrak, 1950 ve 1960’lı yıllarda ABD’de medeni haklar hareketi sırasında ayrımcılığın kaldırılmasının ve siyah Amerikalılar’ın oy verme hakkına muhalefetin bir sembolü olarak görülüyordu. Konfederasyon bayrağı, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların eylemlerinde sık sık yer alıyor.

Pennsylvania eyaletindeyse bir federal yargıç emekli bir itfaiye görevlisinin tutuklu yargılanması kararı aldı. Bu kişi hakkında savcılar tarafından geçen haftaki Kongre olayları sırasında polise yangın söndürme tüpüyle saldırdığı suçlaması yapılmıştı.