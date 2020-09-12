FBI'dan Yangınla İlgili Komplo Teorilerine Karşı Uyarı

ABD’nin batı yakasında etkili olan yangınlarla birlikte dezenformasyon da hızla yayıldı. Yetkililer, sosyal medyada sol ve sağ gruplara üye kundakçıların yangınları çıkardığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı konusunda halkı uyarıyor. Sosyal medya platformu Facebook’ta paylaşılan bazı içeriklerde, aşırı sol grup olarak nitelenen Antifa aktivistleri ve Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı aşırı sağ grubun yangınlardan sorumlu olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) Cuma günü yapılan açıklamada, yangınlarla ilgili bu yöndeki çeşitli iddiaların araştırıldığı ve iddiaların doğruluğunun bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, karşıt grupların sosyal medya üzerinden paylaştıkları iddialara ve yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi konusunda halkı uyarıyor. Washington eyaletinin Seattle kentindeki yangın söndürme çalışmalarında görev alan itfaiyeci Matt Lowery, Perşembe gecesi Facebook’ta paylaştığı mesajda, “Fiziksel ve duygusal olarak bitkinim. İnsanların hayatını ve evlerini korumak için çok çalışıyoruz. Sürekli gündeme gelen bir konuya da değinmek istiyorum. Bunları dile getirenlerin bazıları bizim de işimizi yaparken konuştuğumuz kişiler. Hava sıcak ve kuru. Yangın bu koşullarda çok çabuk yayılır. Bu yangınları Antifa ya da Proud Boys’un çıkardığına ilişkin bir işaret yok” mesajını paylaştı.

ABD’nin batı yakasında birbirinden bağımsız kundaklama olaylarının, bölgede Antifa destekçilerinin kundaklama girişiminde bulunduklarına ilişkin asılsız iddiaların yayılmasına yol açmasının ardından, Washington eyaletine bağlı Mason County Şerifi Ofisi de, bölge sakinlerini asılsız iddiaların yayılmaması konusunda uyardı. Anti-faşist ifadesinin bir kısaltması olan Antifa, ABD’de beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplara karşı çıkan aşırı sol militan bir grup. Facebook’ta Perşembe gecesi paylaşılan açıklamada, “Bazı kurumlar son dönemdeki kundaklama olaylarına ilişkin tutuklamalar gerçekleştirmiş olsa da, bu kişilerin birbiriyle bağlantılı olmadıkları görülüyor” denildi. Kundaklama olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltılar olsa da, Washington ve Oregon’daki yangınların nasıl çıktığı hala bilinmiyor. Yetkililer, normalde serin ve yağışlı bir iklime sahip olan bu iki eyalette son dönemde görülen şiddetli rüzgar ve kuru hava koşulları sebebiyle yangının hızlı yayıldığına dikkat çekiyor. Oregon Valisi Kate Brown ve Washington eyaleti valise Jay Inslee, daha önce bu boyutta yangın görülmediğine dikkat çekiyor.

FBI’dan uyarı: “Yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgiyi paylaşın” Oregon’ın Portland kentindeki gösteriler sırasında geçtiğimiz ay solcu ve sağcı gruplar çatışmış, Antifa destekçisi olduğu ifade edilen bir kişi aşırı sağcı bir grubun üyesini vurarak öldürmüştü. Bu kişi olaydan bir hafta sonra yapılan operasyonda vurularak ölmüştü. FBI’dan yapılan açıklamada, “Komplo teorileri ve yanlış bilgiler yangınları kontrol altına almak için 24 saat çalışan yerel itfaiye ve güvenlik kurumlarının elinden değerli kaynakları alıyor. Lütfen yalnızca resmi kaynaklardan yapılan doğrulanmış bilgileri paylaşarak topluma yardımcı olun” denildi. “Söylentiler tıpkı yangınlar gibi hızlı yayılır” Oregon’daki yetkililer de yangınlarla bağlantılı olarak ortaya atılan iddiaları yalanladı. Douglas County Şerifi’nin ofisinden yapılan açıklamada “Yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi yönündeki açıklamamızı hatırlayın. Asılsız iddiaların bu zor olayı daha da zorlaştırdığı yönündeki uyarımızı hatırlıyor musunuz? Söylentiler de tıpkı yangınlar gibi hızlı yayılır. 911 ekiplerimiz ve profesyonel personelimize Douglas County’de yangın çıkardıkları için 6 Antifa üyesinin gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili sorular geliyor” denildi.